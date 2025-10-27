En Chile todas las compras hechas a través de plataformas de venta online en el extranjero, por hasta US$500, comenzaron a incluir desde el 25 de octubre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19% en el precio final, siempre que la plataforma esté inscrita en el Servicio de Impuestos Internos (SII), lo que además permitirá eximirse del pago del 6% de arancel aduanero.

La nueva medida aplica a personas y empresas que adquieran productos –nuevos o usados– en tiendas internacionales y los reciban por Correos de Chile o empresas de courier. Es importante considerar que algunos productos están sujetos a impuestos adicionales (como joyas, alcohol o tabaco) o requieren permisos sanitarios antes de ingresar al país (medicamentos, cosméticos, alimentos, dispositivos médicos).

Al respecto, la directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, dijo: “estos cambios en la forma de recaudación no implican modificaciones en los procesos de fiscalización que realizan las funcionarias y funcionarios de Aduanas una vez que los envíos llegan al país. Cada uno de ellos seguirá siendo revisado como siempre para evitar riesgos, como el ingreso de drogas, falsificaciones u otros productos prohibidos, además de verificar el correcto cobro de aranceles o impuestos específicos, como es el caso de joyas, o que los productos cuenten con los permisos correspondientes, como ocurre con medicamentos y cosméticos, entre otros”.

“El objetivo es simplificar la experiencia de compra para la ciudadanía, garantizar una correcta recaudación de impuestos y asegurar que el comercio electrónico internacional se desarrolle de manera ordenada y justa para todos”, agregó Arriaza.

Sobre compras previas al 25 de octubre

Aduanas también aclaró que las compras realizadas antes de la fecha señalada -es decir hasta las 23:59 horas del viernes 24 de octubre, hora de Chile-, aunque lleguen al país después de esa fecha, se regirán por la normativa vigente al momento del pago.

De la misma forma, si las compras fueron realizadas a partir del cambio de normativa en plataformas que no están inscritas en el SII, los compradores deberán pagar el IVA y derechos aduaneros cuando arriben al país y estarán sujetos a la gestión de las empresas de transporte, tal como ocurre hasta hoy.

Otros detalles

El nuevo sistema es parte de las modificaciones implementadas a partir de la promulgación de la Ley 21.713, de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias y permitirá que los consumidores vean el precio final de su compra en el extranjero, incluyendo el IVA. Aduanas reforzará la fiscalización para verificar el correcto cumplimiento de las plataformas y resguardar la seguridad en el ingreso de carga al país.

Se trata de un cambio relevante, considerando que la Aduana Regional Metropolitana -que es por donde ingresan el 100% de este tipo de envíos- registró más de 54 millones de paquetes el 2024, de los cuales más de 50 millones correspondían a importaciones por un monto declarado igual o menor a US$41 (mediante servicios de courier y Correos de Chile), los que representan más del 93% del total de envíos recibidos durante el año.

Sólo en lo que va de 2025 ya han ingresado al país más de 39 millones de envíos, de los cuales, más de 35 millones correspondían a paquetes por menos de 41 dólares, los que equivalen al 90% del total.

Plataformas inscritas

De acuerdo a lo informado por el Servicio de Impuestos Internos, ya son 12 las plataformas que se han inscrito en el sistema de tributación simplificada: Aliexpress, Amazon, Ebay, Shein, Temu, Elsevier, Its Elementary, Shopee, Regina Margherita, Everich Group, AbeBooks y Bershka

Recomendaciones para compradores

Verificar si la tienda online está inscrita en el SII antes de comprar.

Comprobar que el IVA está reflejado claramente en el comprobante de pago.

Guardar siempre el voucher o factura para eventuales revisiones.

Preferir plataformas seguras y de confianza.

Consulta las restricciones si compras productos especiales o regulados.

Estas acciones ayudarán a evitar cobros inesperados y problemas en Aduanas, asegurando una experiencia de compra internacional transparente y sin sorpresas.

Por MundoMaritimo