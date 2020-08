Si bien durante 2019 los puertos mantuvieron sus tasas de movilización de contenedores estables con relación a 2018. Los impactos de la pandemia del Covid-19 en el desempeño portuario de 2020 hace que todos los pronósticos de estabilidad y crecimientos futuros deban ser revisados., señala una nueva edición del tradicional Informe Portuario de CEPAL- elaborado por Ricardo Sánchez y Eliana Barletaque- reviso movilización de contenedores en la región y que en esta oportunidad incluye un análisis adicional sobre los efectos de la pandemia de coronavirus (Covid-19) en los puertos de América Latina y el Caribe.

De acuerdo con el informe, la pandemia provocó el paso de un crecimiento de 3,6% del transporte marítimo de contenedores en todo el mundo en el último trimestre de 2019, al 2,5% de enero de 2020, para pasar al -4,9% en abril, para bajar aún más en mayo en que nuevas proyecciones reducían las expectativas a -9,0%. La última cifra publicada corresponde a junio, con una caída de 8,6%. La cifra se explica en parte, además de la pandemia, por la caída de la actividad económica, el continuo aumento de las cancelaciones de servicios y las restricciones laborales.

Costa Este América del Sur

En lo referido a la movilización de contenedores, durante el periodo de enero a mayo de 2020 en comparación con el mismo periodo en 2019, Santos, la mayor zona portuaria de Brasil, aumentó en un 10,6%, mientras que el total de Brasil aumentó su movilización de contenedores en un 4,2% durante el mismo periodo.

Rosario y Zárate, en Argentina, también presentaron resultados positivos durante enero a mayo de 2020 en comparación con el mismo periodo en 2019, con un aumento de 10,5% y 3,2%, respectivamente.

Sin embargo, Buenos Aires presentó una ligera caída en su movimiento durante enero a mayo de 2020 en comparación con enero a mayo de 2019, bajando un -1,5%.

Montevideo, en Uruguay, se mantuvo estable, con un incremento de 0,1% durante enero a mayo de 2020 en comparación con el mismo periodo en 2019.

En total, en los puertos mencionados, incluyendo el total de Brasil, hubo un incremento de 3,7% en su movimiento portuario durante enero a mayo 2020 en comparación con enero a mayo 2019.

Resto de la región

Durante el periodo de enero a junio de 2020 en comparación con el mismo periodo en 2019, Panamá Caribe y Panamá Pacífico también presentaran alzas en su actividad, de 12,7% y 16,1%, respectivamente. Sin embargo, en un total de una muestra de 26 puertos en América Central, Caribe, Costa Oeste de América del Sur y México, en su promedio fueran presentadas bajas en su productividad.

La Costa Oeste América del Sur presentó lo una caída de -15,0% en su productividad durante el periodo de enero a junio de 2020 en comparación con el mismo periodo en 2019.

México Golfo y México Pacífico presentaran una caída semejante, de -14,1% y -14,0% respectivamente, durante enero a junio de 2020 en comparación con enero a junio 2019.

El promedio de la caída de los puertos seleccionados de América Central fue de -7,0% durante el periodo de enero a junio de 2020 en comparación con el mismo periodo en 2019.

Finalmente, los puertos seleccionados del Caribe presentaran una caída promedia de -4,8% durante enero a junio de 2020 en comparación con enero a junio de 2019.

Desempeño primer semestre 2020 vs igual periodo 2019

En la comparación del desempeño en la movilización de TEUs de cada puerto seleccionado de América Latina y el Caribe entre enero a junio en 2020 y 2019, se puede apreciar el impacto de la pandemia en su movilización de contenedores. En ese plano los puertos más afectados fueron:

1.-Buenaventura, Colombia: 1.529.585 TEUS vs 946.782 TEUs (-38,1%); 2.- Talcahuano, Chile: 215.293 TEUs vs 145.565 TEUs (-32,4%); 3.-Puerto Arlen Siu, Nicaragua: 4.566 vs 3.107(-32,0%); 4.-Valparaíso, Chile: 484.857 TEUs vs 356.482 (-26,5%); 5.-Caucedo, República Dominicana (-22,0%); 6.-Puerto San Lorenzo, Honduras: 19.268 TEUs vs 15.158 TEUs (-21,3%); 7.-Lázaro Cárdenas, México: 662.060 TEUs vs 523.589 TEUs (-20,9%); 8.-Barranquilla, Colombia: 77.981 TEUs vs 62.299 TEUs (-20,1%); 9.-Puerto Cortes, Honduras: 342.754 TEUs vs 287.384 TEUs (-16,2%); 10.-Altamira+Tampico, México: 449.076 TEUs vs 381.042 TEUs (-15,1%).

El listado continúa 12.-Iquique, Chile: 125.374 TEUs vs 106.606 TEUs (-15,0%); 13.-Veracruz, México: 568.906 TEUs vs 494.202 TEUs (-13,1%); 14.-San Antonio, Chile: 919.862 TEUs vs 814.374 TEUs(-11,5%); 15.-Callao, Perú: 2.279.232 TEUs vs 2.078.686 TEUs (-8,8%); 16.- Puerto Acajutla, El Salvador 125.190 TEUs vs 114.279 TEUs (-8,7%); 17.- Complejo portuario Limón Moín (incluye APM) Costa Rica: 660.422 TEUs vs 610.848 TEUs (-7,5%); 18.- Manzanillo, México: 1.512.284 vs 1.404.215 (-7,1%) 19.- Point Lisas, 24.790 TEUs 23.339 TEUs (-5,9%); 20.- Puerto Barrios, Guatemala: 238.199 TEUs vs 225.443 TEUs (-5,4%).

Los puertos que presentaron caídas moderadas fueron: 21.- Puerto Santo Tomas de Castilla, Guatemala: 287.060 TEUs vs 274.940 TEUs (-4,2%), 22.- Puerto Caldera, Costa Rica: 143.581 TEUs vs 138.179 TEUs (-3,8%); 23.- Kingston, Jamaica: 858.290 vs 847.644 (-1,2%); 24.- Guayaquil, Ecuador: 415.733 vs 411.495 (-1,0).

Los puertos que presentaron Alzas fueron: 25.- Corinto, Nicaragua: 78.495 vs 83.065 (5,8%); 26.-Puerto Castilla, Honduras: 61.780 vs 65.435 (5,9%); 27.-Cartagena, Colombia: 1.258.279 vs 1.374.192 9,2%; 28.-Colón/Cristóbal/Manzanillo (Caribe), Panamá: 1.929.342 TEUs vs 2.175.035 TEUs (12,7%); 30.-Balboa/Rodman (Pacífico), Panamá: 1.348.267 TEUs vs 1.565.497 TEUs (16,1%); 31.-Santa Marta, Colombia: 96.113 TEUs 127.337 32,5% TEUs.

Resultados 2019

En 2019 la movilización de carga en contenedores en los puertos de América Latina y el Caribe se mantuvo estática, con un incremento de 0,04% en comparación con 2018. El análisis de CEPAL contempla el comportamiento de una muestra de 36 países y 125 puertos y zonas portuarias de la región.

El volumen total de la actividad en 2019 superó los 54,2 millones de TEUS, lo que representa un 6,5% de la movilización total de contenedores a nivel mundial, demostrando una ligera disminución en la variación con relación al año anterior (cuando alcanzó el 7,1% del global).

Los diez países con mayor contribución al total del volumen de carga operado representaron el 81,0% del movimiento regional. Ordenados de mayor a menor según la cantidad de TEUs movilizados se tiene a: 1.- Panamá: Colón/Cristóbal/Manzanillo (Caribe) 4.379.477 TEUs; 2.- Brasil: Santos 3.904.566 TEUs; 3.- México: Manzanillo, 3.069.072 TEUs; 4.- Colombia: Bahía de Cartagena (todas las terminales), 2.933.808 TEUs; 5.- Panamá: Balboa/Rodman (Pacífico), 2.898.977 TEUs; 6.- Perú: El Callao (incluye DPW y APM), 2.313.907 TEUs; 7.- Ecuador: Guayaquil, 1.943.197 TEUs; 8.- Chile: San Antonio, 1.709.642 TEUs; 9.- Jamaica, Kingston: 1.647.609 TEUs: 10 Argentina: Buenos Aires: 1.485.328 TEUs

