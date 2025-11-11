Con la participación de Andrew Cave, CEO de Cave Liquidadores de Seguros Ltda., se llevó a cabo la décimo tercera versión del Congreso Latinoamericano de Seguros Marítimos, ALSUM 2025, que se realizó recientemente en el Hotel Estelar de Cartagena de Indias, Colombia, teniendo como eje principal la temática del crecimiento sostenible en la era de los datos.

El CEO, quien es también subdirector del Observatorio Jurídico de ALSUM, hizo su primera intervención en el contexto del lanzamiento de la reedición y rediagramación del Manual de esta institución: “Principales Instituciones Marítimas, Aspectos Prácticos”, en el que participó escribiendo el capítulo de P&I (Protección e Indemnización) junto al abogado colombiano Juan Guillermo Hincapié. También estuvo presente Julia Rubiale, directora del citado Observatorio.

Los temas tratados en la oportunidad fueron: Abordaje, Avería Gruesa, Limitación de Responsabilidad, Seguro de Casco y Maquinaria, y Seguro de Transporte de Mercancías, que corresponden a todos los capítulos que contiene dicho manual y que fueron redactados por miembros de este Observatorio para informar de manera general a quienes no son especialistas en estas materias y, sin embargo, participan en este ecosistema.

Limitación de responsabilidad

Andrew Cave también participó en la presentación del Observatorio Jurídico de ALSUM, moderando, junto a Hincapié y al también abogado colombiano Mauricio García, el panel que estuvo a cargo del Subcomité de Limitación de Responsabilidad, que trató el tema de la Limitación de Responsabilidad, con conceptos e información relacionados a lo que es, cómo y a qué se aplica, y al marco legal que regula la cantidad límite que los propietarios de buques deben pagar por daños o pérdidas, basada en convenios internacionales o leyes nacionales.

En el aspecto práctico, esta moderación se refirió a lo que los suscriptores -principalmente de carga- debieran hacer frente a la posibilidad de que, una vez indemnicen el siniestro a su asegurado, y se subroguen sus derechos contra el transportador, encuentren que no se puede recuperar todo lo pagado, dada la existencia de la Limitación de Responsabilidad.

“También examinamos el tema del portacontenedores “Dali”, perteneciente al registro de buques de Singapur, operado por Synergy Marine Group y fletado por Maersk para la alianza 2M con MSC, que colisionó el 2024 contra el puente de Baltimore en Estados Unidos, en un caso que invoca varios aspectos que pueden ser susceptibles de la Limitación de Responsabilidad de la naviera. En general, discutimos sobre el futuro de esta normativa y qué medidas pueden tomar los suscriptores de carga frente a esta institución”, señaló el CEO.

“Oportunidad única”

Respecto de la participación de Cave Liquidadores de Seguros Ltda. en esta nueva versión de ALSUM, Cave señaló que “ser parte de temas de tanta importancia como el manual del Observatorio Jurídico, entregar conocimiento en aspectos como las instituciones marítimas y la Limitación de Responsabilidad, y proyectar nuestra experiencia y capacidades al respecto a actores de la industria de diferentes países de Latinoamérica, es una oportunidad única que permite que el público aprenda de estos temas tan específicos, y nosotros aprender de las diferentes miradas y opiniones que éste tiene, como siempre, junto a una gran convocatoria de corredores, aseguradores, reaseguradores, corredores de reaseguros, como de liquidadores y asesores, demostrando que la industria del seguro en el mundo latinoamericano es muy activa y está llena de oportunidades para mejorar, hacer y aprender”.