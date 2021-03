La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) difundió el informe sobre la inversión que se realizó en el dragado del río Uruguay, donde se detalló que el total invertido desde agosto del 2010 a febrero de 2021, fue de US$49.569.599,12. Dicha suma corresponde a US$34.691.557,65 aportado por los estados partes (Argentina y Uruguay) y US$ 14.878.041,47 aportado por la CARU.

El informe detalla que en el Periodo 2011-2014 los Servicios de Consultoría fueron contratados a través del procedimiento de Licitación Pública Binacional Nº 01/11 y adjudicados al Consorcio integrado por las Sociedades Anónimas “EIH” y de Responsabilidad Limitada “INCOCIV”. Entre los meses de Julio de 2012 y febrero de 2014, la Sociedad Anónima “EIH” y la Sociedad de Responsabilidad Limitada “INCOCIV” percibieron US$ 396.081,40.

En el Periodo 2014-2015 el desarrollo de la obra de Dragado y Balizamiento del Río Uruguay entre sus kilómetros 0 (Punta Gorda) y 187,1 (Puerto de Concepción del Uruguay) y entre los kilómetros 187,1 y 206,8 (Puerto de Paysandú), fue asumida por la Dirección Nacional de Vías Navegables en Argentina y la Administración Nacional de Puertos del Uruguay, abonándose los siguientes montos: Administración Nacional de Puertos (Uruguay): US$ 2.824.777,00; Dirección Nacional de Vías Navegables (Argentina): US$ 1.103.441,03, sumando un subtotal: US$ 3.928.218,03.

El dragado de Fondos Duros en el Período 2015-2017 en los pasos críticos “Montaña” (Km. 167 al 170,1) y “Casa Blanca” (Km, 196,6 al 200,3) fueron adjudicados a la empresa “Jan De Nul” (Bélgica). En dicho proceso se abonaron los siguientes montos: Trabajos de Dragado de fondos duros: US$11.517.298; Trabajos adicionales de dragado: US$208.266; Adquisición y colocación de nuevas boyas (Balizamiento): US$197.180; sumando un subtotal de US$ 11.922.744.

El Dragado de Apertura y Profundización en el Período 2017 – 2018: El 10 de Julio de 2017, la CARU resolvió la “Contratación de trabajos de dragado de apertura, profundización y mantenimiento en el Río Uruguay entre el km. 0 (Punta Gorda) y 206,8 (Puerto de Paysandú), incluido el Canal de acceso al Puerto de Concepción del Uruguay”. La CARU adjudicó la obra a la empresa “Jan De Nul” (Bélgica) por la suma de U$S39.998,920, donde se abonaron los siguientes montos: Costo de la obra de Dragado: US$20.352.705,69; Adquisición y colocación de nuevas boyas (Balizamiento): US$1.214.194 con un subtotal de US$21.566.899,69

En tanto, el Mantenimiento de la Obra de Dragado en el período desde marzo 2019 se encuentra adjudicado y contratado por un plazo de 36 meses, con fecha de inicio en marzo de 2019 y de finalización contractual en febrero de 2022. El valor se estipuló contractualmente en la suma total de US$21.373.920, el que se abona a través de 36 cuotas de US$593.729 cada una de ellas. Al mes de Febrero de 2021 se han abonado 22 de las 36 cuotas, a un costo total de US$ 11.755.656.

A modo de síntesis respecto a los períodos de 2010 a febrero 2021, los aportes de los Estados Parte (Argentina-Uruguay) fue de US$34.691.557,65; mientras que lo aportado por la Comisión Administradora del Río Uruguay fue de US$14.878.041,47. De este modo, el total invertido en el Dragado del Río Uruguay (desde agosto de 2010 a febrero de 2021) fue de US$49.569.599,12.

