Los incendios en el mar han paralizado varios grandes buques de carga en los últimos dos años, y los expertos en seguridad en la materia dicen que las normas complicadas y las investigaciones laxas están creando un obstáculo para encontrar las causas de los siniestros y tomar medidas de seguridad, señala un reporte de WSJ.

Aunque cada año se producen docenas de incendios en todo tipo de buques, los incendios catastróficos en grandes naves oceánicas son relativamente raras. La National Cargo Bureau dijo que este año hubo nueve incendios importantes en grandes buques de carga, en comparación con uno correspondiente al del "Maersk Honam" en 2018 y dos incidentes en 2017.

A partir de esta serie de incendios, la National Cargo Bureau (NCB) desarrolló un estudio que detectó que una gran parte de las cargas peligrosas (MMPP) en buques internacionales fueron mal etiquetadas, manipuladas indebidamente, conllevando otros riesgos para la seguridad.

En ese sentido, la NCB sugiere que hay lagunas significativas en la forma, en que se manejan los bienes, desde el papeleo hasta la estiba a bordo.

De esa forma más de la mitad de los contenedores, que fueron objeto de inspección durante un año, no cumplieron con las normas de seguridad contra incendios de la industria, aseguró la entidad.

La investigación fue lanzada después de que un incendio en marzo de 2018 paralizara el "Maersk Honam", un gigantesco portacontenedores operado por Maerks, costando la vida a cinco de sus 27 tripulantes en el mar Arábigo. El tercio delantero del barco fue incendiado en un siniestro que se extendió por dos semanas.

Lennard indicó, en ese sentido que “el 'Maersk Honam' fue una llamada de atención”. El estudio, realizado a petición de Maersk, consideró que 274 contenedores, o el 55% de los examinados, eran potencialmente peligrosos en caso de incendio.

Datos del estudio

Para el desarrollo de la investigación, NCB marcó 500 casillas de todo el mundo que se desplazaban en los buques de Maersk, junto con naves de la CMA CGM y de Hapag-Lloyd.

Al respecto, el presidente de la NCB, Ian Lennard aseveró que "las cifras sobre la cantidad de carga mal guardada o mal declarada, en las cajas fueron impactantes".

Los controles de los contenedores con MMPP que entraban en los Estados Unidos mostraron que el 69% no estaban debidamente aseguradas, que faltaban señales de advertencia o que éstas se habían caído, o que la carga simplemente se había identificado erróneamente en los documentos de embarque.

La tasa de fallas para los contenedores que fueron declarados moviendo carga no peligrosa a los Estados Unidos fue del 51%. Los recuadros de América Latina y la India tuvieron las puntuaciones más altas en fallas con un 82% y un 87%.

Carga inflamable

Cabe mencionar que el informe de la NCB fue presentado a la Organización Marítima Internacional (OMI), que también apuesta por detectar las deficiencias en el transporte de cargas peligrosas y mejorar la seguridad.

La carga que podría inflamarse incluye carbón, fertilizantes, alimentos para peces, productos de cloro y otros productos químicos, baterías de automóviles y componentes electrónicos. Además, la carga que no está debidamente asegurada puede desplazarse en el mar, creando calor por fricción que puede causar un incendio.

Algunos ejecutivos navieros creen que el rápido crecimiento del e-commerce, que ha dado lugar a cadenas de suministro más fragmentadas con más proveedores y minoristas con poca experiencia en la reglamentación del transporte marítimo, contribuye a agravar el problema.

Se señala además que la mitad de todos los incendios de buques no son reportados y que las investigaciones son infrecuentes. "Pocos incidentes se convierten en un informe", reveló Andrew Kinsey, consultor senior de riesgos marinos de Allianz Global Corporate and Specialty, la rama de seguros comerciales de la aseguradora Allianz SE.

"Si el incidente no implica la pérdida de vidas y no aparece en los titulares, a menudo no es reportado”, añadió.

Abanderamiento de naves

Los buques que navegan en aguas internacionales operan bajo un complicado marco regulatorio que incluye disposiciones para las investigaciones de seguridad. La Guardia Costera de los Estados Unidos y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan los accidentes de los buques con bandera de los Estados Unidos porque el estado de abanderamiento de los buques es el principal responsable de vigilar las condiciones de seguridad de los buques internacionales.

Sin embargo, una gran parte de la flota marítima internacional enarbola las llamadas banderas de conveniencia de los países en desarrollo más pequeños para mantener bajos los costos, en parte eludiendo las normas laborales en los países de origen de los propietarios.

Esto dado, que los países que otorgan banderas a estos barcos generalmente no tienen los recursos para investigar a fondo los incendios en sus propias aguas.

Según el presidente del American Institute of Marine Underwriters, John Miklus, señaló que “el estado de abanderamiento tiene que hacer una buena parte de la investigación, pero no hay ningún requisito obligatorio para hacer públicos los hallazgos", dijo. "Si es un gran incidente que involucra a pasajeros, entonces recibirá un informe. Si es un incendio en un buque en medio de la nada, no lo hará", agregó.

Por ejemplo, el "Maersk Honam", que está siendo reconstruido y que recibió el nuevo nombre de "Maersk Halifax", llevaba una bandera de Singapur, detalló WSJ.

Por MundoMaritimo