El crecimiento de la inversión global en energías renovables sigue siendo dispar: en Estados Unidos se desploma por la incertidumbre política, mientras en Europa se acelera gracias a iniciativas de descarbonización. En este contexto, el segmento de la carga de proyectos se perfila como una de las principales beneficiadas ante el aumento de la demanda en Europa, Medio Oriente, África y Asia, especialmente a medida que la meta de cero emisiones gane tracción en los próximos cinco a diez años, reporta Drewry.

Inversión en energías limpias

Durante el primer semestre de 2025, la inversión mundial en energías renovables alcanzó los US$386.000 millones, un alza de 10% interanual, impulsada principalmente por la energía eólica offshore y la solar de pequeña escala. En contraste, la financiación de proyectos solares a gran escala y eólicos en tierra cayó 13% respecto de 2024.

China mantuvo su liderazgo, reflejando –según Drewry– “un giro de los inversionistas hacia retornos más predecibles en medio de la incertidumbre de políticas y mercado”. Europa destacó con un repunte sustancial: la inversión de la UE-27 aumentó 63% en 1H25 frente al semestre previo, mientras que en EE. UU. se desplomó 36% en igual período.

Aunque el mundo registra un impulso general, la tendencia en Estados Unidos es opuesta. La inversión en energía eólica cayó a US$3.800 millones en 1H25, su nivel más bajo desde 2014. Esta contracción se explica por un giro político que “ha mermado el atractivo de invertir en energías renovables”, indica Drewry.

Impacto de las políticas en EE. UU.

Bajo la actual administración, se han implementado medidas restrictivas que han generado un clima adverso para los desarrolladores de energía limpia. Entre ellas destacan la terminación anticipada de subsidios, mayores trabas regulatorias, cancelación de proyectos eólicos offshore y revisiones de seguridad nacional sobre componentes importados.

De acuerdo con la consultora, estos cambios “han socavado la confianza de los inversionistas” y explican el freno en la importación de equipos eólicos en EE. UU., pese a que los envíos desde China se han mantenido relativamente estables.

Exportaciones chinas y flujos hacia Europa

China, en cambio, continúa expandiendo su comercio exterior. Sus exportaciones de equipos eólicos crecieron 30% interanual en el 2T25, aunque hacia EE. UU. bajaron 12% por efecto de los aranceles. Esta caída fue compensada por mayores embarques de cargas de proyectos a Europa —particularmente a Países Bajos, España y Reino Unido— y también a Medio Oriente, África y el sudeste asiático.

Para el transporte marítimo, este reacomodo significó que la caída en la demanda de tonelada-milla en rutas hacia EE. UU. fuera contrarrestada por el aumento de flujos hacia Europa y mercados emergentes. En consecuencia, la demanda de carga de proyecto se ha mantenido saludable.

Perspectivas y demanda

A pesar de la incertidumbre coyuntural, la transición energética y las tensiones geopolíticas refuerzan la necesidad de seguridad energética. Esto seguirá impulsando proyectos de energías limpias y, con ello, el transporte especializado.

Drewry anticipa que entre 2025 y 2030 crecerá la demanda de carga de proyecto para trasladar equipos de parques eólicos y otras tecnologías limpias, aunque las tarifas puedan mostrarse inestables en el corto plazo debido a aranceles, tasas de interés y presiones en la cadena de suministro.

“Los cambios de política y los aranceles en EE. UU. están debilitando la demanda interna en el corto plazo, mientras Europa y otras regiones la incrementan. Este escenario abre una oportunidad de crecimiento para la carga de proyecto a mediano y largo plazo”, concluyó Drewry.

