La capacidad ofrecida en la ruta Transpacífico desde el Lejano Oriente hacia la Costa Oeste de Estados Unidos aumentó 6,9% recientemente, en un contexto de demanda contenida, según Xeneta. Pese al incremento de espacio disponible, las tarifas spot promedio en esta ruta se mantuvieron prácticamente sin variación.
El análisis indica que la evolución de las tarifas presenta diferencias según el segmento del mercado. El segmento medio-bajo, donde operan principalmente cargadores de mayor volumen, registró una caída de 18,3% en el último mes, mientras que el promedio general descendió 11,5% en el mismo período. De acuerdo con Xeneta, este segmento suele reaccionar con mayor rapidez a los cambios en capacidad, lo que podría anticipar nuevas reducciones para quienes pagan tarifas cercanas al promedio del mercado.
La consultora también advierte que la volatilidad en capacidad y fletes no impacta de forma homogénea a todos los actores, por lo que los responsables de adquisiciones logísticas requieren seguimiento detallado de las dinámicas de mercado. En las principales rutas de salida desde el Lejano Oriente hacia Estados Unidos y Europa se observa un entorno de tarifas en descenso, mientras que las navieras podrían recurrir a cancelaciones de itinerarios para ajustar oferta, con posibles efectos en la programación y tiempos de tránsito.
En cuanto a las tarifas spot promedio, la ruta Lejano Oriente–Costa Oeste de Estados Unidos se situó en US$2.052 por FEU, mientras que hacia la Costa Este alcanzó US$2.882 por FEU. Hacia Europa, los valores se ubicaron en US$2.320 por FEU hacia el norte del continente y en US$3.371 por FEU hacia el Mediterráneo. En sentido inverso, desde el norte de Europa hacia la Costa Este de Estados Unidos, la tarifa promedio fue de US$1.484 por FEU.
En términos de capacidad ofrecida, el espacio disponible aumentó 6,9% en la ruta Lejano Oriente–Costa Oeste de Estados Unidos y 6,5% hacia la Costa Este. También se registró un alza de 9,6% hacia el Mediterráneo y de 19,0% desde el norte de Europa hacia la Costa Este estadounidense, mientras que el corredor hacia el norte de Europa mostró una contracción de 1,3%.
En paralelo, Judah Levine, analista jefe de Freightos, señaló que las tarifas transpacíficas están descendiendo antes de lo habitual tras el Año Nuevo Lunar, lo que sugiere un menor volumen acumulado posterior a la festividad. Asimismo, la National Retail Federation proyecta que las importaciones marítimas estadounidenses del primer trimestre disminuirán 7% interanual.
Freightos también reportó que las tarifas Asia–Norte de Europa y Asia–Mediterráneo cayeron más de 8% en la última semana, mientras que las navieras evalúan aplicar incrementos generales de tarifas en marzo. El informe añade que, pese a volúmenes globales elevados el año anterior, la expansión de la flota continúa presionando los resultados financieros. Maersk reportó pérdidas en el cuarto trimestre y proyecta para 2026 un resultado que podría oscilar entre una ganancia o una pérdida de US$1.000 millones, dependiendo en gran medida de la evolución del tránsito por el Mar Rojo.
