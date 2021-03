McGill and Partners creen que el sector de los reaseguros podría tener que hacer frente a costos superiores a los US$100 millones de dólares debido a la obstrucción del Canal de Suez. La vital vía navegable para el transporte marítimo en Egipto está bloqueada por un portacontenedores encallado desde el 23 de marzo, lo que ha provocado un retraso de unos 150 buques que esperan pasar por la ruta.

Los informes sugieren que podría ser posible mover el "Ever Given" de la línea naviera Evergreen, el próximo lunes 29 de marzo, cuando la marea debería ser lo suficientemente alta como para desalojar el buque portacontenedores de 400 metros de eslora y 224.000 toneladas. Sin embargo, una empresa especializada en salvamento que asiste a la operación afirma que el proceso podría durar semanas.

El buque navegaba desde Yantián, China al puerto de Róterdam antes de perder la capacidad de dirección debido a los fuertes vientos y a una tormenta de polvo, que le hicieron encallar en diagonal bloqueando el paso en canal.

Se estima que sólo el "Ever Given" transporta bienes por un valor de US$89 millones, y los análisis de Russell advierten de que el bloqueo podría poner en peligro los US$40.000 millones en productos que fluyen entre los puertos chinos y holandeses.

David Smith, director de responsabilidad marítima y de casco de McGill and Partners, señala que algunos han mencionado una cifra de US$100 millones de dólares como posible pérdida para el sector de los reaseguros.

Pero la importancia mundial del siniestro y los contratiempos en la liberación del "Ever Given" probablemente harán que estos costes sean mucho más elevados, sugiere.

"La factura final, que se compondrá de las indemnizaciones por los retrasos, la pérdida de ingresos para la Autoridad del Canal, los posibles daños a la carga y el costo de reflotar el buque, es probable que sea aún más cara", dijo Smith en referencia a la estimación de US$100 millones.

"Desde hace algún tiempo, la industria del salvamento viene advirtiendo que los buques portacontenedores son sencillamente demasiado grandes para que situaciones como ésta puedan resolverse de forma eficiente y económica", añadió. "Este incidente puede obligar a los constructores de buque, armadores y operadores de carga a sentarse y escuchar".

El "MV Ever Given" es un buque perteneciente al Registro de Buques de Panamá operado por Evergreen y propiedad de Shoei Kisen Kaisha Ltd, de Japón. Puede transportar más de 20.000 contenedores, algunos de los cuales pueden tener que ser retirados para que el buque sea más ligero y fácil de mover.

En la actualidad, las autoridades locales están utilizando dragas para retirar el material que rodea al barco, cuya proa parece estar encajada en la orilla oriental del canal, mientras que los remolcadores están disponibles para ayudar en el esfuerzo.

En circunstancias normales, por el Canal de Suez pasan una media de 50 buques al día, aunque a veces el número puede ser mucho mayor, ya que alrededor del 12% del comercio mundial pasa por este canal de 120 millas.

John Glen, economista del Chartered Institute of Procurement & Supply, sugirió que las empresas británicas podrían sufrir retrasos de hasta 10 días si los buques atascados se ven obligados a desviarse por el extremo sur de África. "Si esto ocurre, se producirá inevitablemente una escasez de productos y un aumento de los precios para los consumidores", señaló.

Por su parte, la consultora energética Wood Mackenzie cree que un mínimo de 16 tanqueros que transportan crudo y combustible refinado se encuentran entre los buques que sufren retrasos, lo que podría favorecer un incremento de los precios del petróleo.

