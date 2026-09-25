Algunos buques mercantes, sin reservas de tránsito, han pagado recientemente hasta US$5 millones para cruzar el Canal de Panamá, en un escenario marcado por las disrupciones del comercio marítimo derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán y por condiciones meteorológicas extremas en el hemisferio occidental, informa WSJ.

La cifra representa un nivel récord para el sistema de subastas— implementado para aquellas naves que buscan transitar la vía sin contar con una reserva previa—, según señaló Ilya Espino de Marotta, administradora del Canal de Panamá. Durante este verano boreal, algunas naves llegaron a ofertar más de US$1 millón, mientras que entre octubre de 2025 y marzo de 2026 el valor promedio de las subastas se situó en torno a US$150.000.

“El mercado dicta el precio”, afirmó Espino de Marotta, quien añadió que no sería sorprendente volver a observar ofertas de US$2 millones o US$3 millones.

El Canal, de aproximadamente 80 kilómetros de extensión, moviliza cerca de 6% del comercio mundial y constituye una ruta estratégica para las cadenas logísticas globales. Cerca de 90% de sus tránsitos son reservados con meses de anticipación mediante un sistema cuyos valores dependen, entre otros factores, del tipo y volumen de carga.

El resto de los cupos se mantiene disponible para subastas destinadas a buques que requieren transitar en fechas específicas. Actualmente, la tarifa base de una subasta parte en US$100.000 y durante la temporada reciente promedió unos US$380.000.

La necesidad de asegurar espacios con poca anticipación ha sido especialmente relevante para los buques que transportan energía. Los tanqueros movilizan petróleo y gas natural licuado (GNL) desde la costa estadounidense del Golfo de México, mientras graneleros utilizan la vía para transportar granos estadounidenses y los portacontenedores conectan mercados de Asia y Sudamérica con Estados Unidos.

Cargamentos de GNL retornan a la vía

La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán ha modificado las rutas energéticas globales, incrementando la demanda asiática por GNL proveniente de terminales estadounidenses. Según Peter Sand, analista jefe de Xeneta, los cargamentos de GNL rara vez reservan con anticipación sus tránsitos por el Canal, aumentando su exposición al sistema de subastas.

Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, los buques metaneros habían reducido su utilización del Canal para atender la creciente demanda europea. Ahora, el retorno de los cargamentos de GNL hacia Asia está elevando nuevamente la presión sobre la vía, debido a las interrupciones de los flujos provenientes de Medio Oriente.

Durante tres a cuatro meses de este año, el Canal llegó a registrar entre 38 y 41 tránsitos diarios, frente a los 34-36 registrados antes de la escalada del conflicto.

Restricciones por disponibilidad de agua

Recientemente, las autoridades redujeron el límite a 32 tránsitos diarios debido a condiciones meteorológicas extremas asociadas al ciclo de El Niño que afectan a Panamá.

El Canal depende del agua de lluvia para operar su sistema de esclusas y mantener los niveles de los lagos artificiales que permiten elevar y posteriormente descender los buques durante su tránsito. La disminución del nivel del lago Gatún, principal reserva hídrica del Canal, restringe el calado disponible y puede obligar a los buques a reducir su carga.

La disponibilidad de agua también determina la cantidad de naves que pueden atravesar diariamente la vía, ya que las autoridades deben preservar reservas suficientes para las operaciones de las esclusas y el suministro de agua potable de Panamá.

Además, un menor nivel del lago Gatún incrementa el recargo por consumo de agua dulce, que puede representar entre 1% y 6% del peaje de tránsito, según José Ramón Icaza, presidente de la Junta Directiva del Canal y ministro para Asuntos del Canal.

Las autoridades entregan proyecciones a tres meses sobre los niveles de agua y el calado disponible para que las líneas navieras puedan planificar sus operaciones, aunque las subastas quedan sujetas a las necesidades inmediatas de los buques.

Por MundoMaritimo