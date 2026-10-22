El Canal de Panamá registró 13.951 tránsitos durante el año fiscal 2026, comprendido entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, lo que representa un aumento de 4,1% respecto de los 13.404 cruces contabilizados en el ejercicio anterior. El crecimiento estuvo asociado principalmente al transporte de carga energética y al desempeño del segmento de portacontenedores.
En términos de tonelaje, la vía interoceánica movilizó 521 millones de toneladas CP/SUAB (Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá), un incremento de 6,5% frente a los 489,2 millones registrados durante el año fiscal 2025.
Las esclusas Neopanamax concentraron el 52,2% del tonelaje total y registraron un aumento interanual de 8,2%, reflejando una mayor participación de buques de gran capacidad en las operaciones del Canal.
Los resultados fueron presentados durante una conferencia organizada por Bank of America Merrill Lynch, en la que participaron la administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta; el subadministrador, Miguel Lorenzo; y el vicepresidente de Finanzas, Juan Mojica.
Ingresos aumentan 16,6%
Durante el ejercicio fiscal, los ingresos totales del Canal alcanzaron US$6.600 millones, un crecimiento de 16,6% respecto del año anterior. La ACP precisó que estas cifras todavía se encuentran pendientes de auditoría.
En la presentación también se abordaron la estrategia de gestión hídrica y los avances de las iniciativas contempladas en la Visión 2025-2035, incluido el proyecto del lago de Río Indio.
La administradora Ilya Espino de Marotta señaló que “el Canal de Panamá, lejos de restringir los flujos comerciales, es un facilitador del comercio marítimo internacional al ofrecer a sus usuarios una ruta confiable y segura”.
Restablecen reservas de último minuto en esclusas Panamax
En paralelo a la presentación de resultados, la ACP anunció el restablecimiento inmediato del servicio de reservas de último minuto (Last-Minute Reservation) para los buques que utilizan las esclusas Panamax.
La medida responde a las precipitaciones recientes, cuyos niveles se han acercado al promedio, y a los resultados de las medidas de ahorro de agua implementadas en las esclusas.
De acuerdo con el Aviso a las Navieras ADV-39-2026, el mecanismo permitirá ofrecer cupos cuando exista disponibilidad, conforme a los criterios establecidos en el Aviso N-07. Sin embargo, la asignación dependerá de la decisión de la ACP, por lo que no constituye una garantía de tránsito para los buques sin reserva.
La autoridad recordó que el déficit hídrico de la cuenca persiste y que el Sistema de Reserva de Tránsitos continúa siendo el único mecanismo para asegurar una fecha de cruce. En consecuencia, las naves que lleguen sin una reserva confirmada podrían enfrentar demoras prolongadas.
Nuevas condiciones para intercambios de reservas desde 2027
El aviso también introduce una modificación en las reglas de intercambio y sustitución de reservas entre miembros de alianzas navieras.
Las disposiciones establecidas en el artículo 23, sección 12, del Aviso a las Navieras N-07, que hasta ahora estaban disponibles únicamente para buques Neopanamax, también podrán utilizarse para naves de la categoría Super.
Esta ampliación comenzará a aplicarse a las fechas de reserva a partir del 3 de enero de 2027, mientras que las demás condiciones vigentes para intercambios y sustituciones permanecerán sin modificaciones.
Por MundoMaritimo
Canal de Panamá aumenta 7,2% el tonelaje movilizado y registra alza en sus tránsitos durante el año fiscal 2026
Canal de Panamá cumple nueve años de su ampliación con incremento en tránsitos y tonelaje
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