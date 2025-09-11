El Canal de Panamá incorporó los primeros remolcadores híbridos a su flota, el “Isla Barro Colorado” e “Isla Bastimentos”, los cuales representan el compromiso de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) con una operación más limpia, eficiente y responsable con el medio ambiente.

Desde la ACP sostienen que esta visión proactiva de adoptar tecnologías y prácticas que protejan al Canal de Panamá está incorporada directamente en su estrategia de sostenibilidad para el año 2026 y se alinea plenamente con el compromiso asumido con la Organización Marítima Internacional (OMI) de alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050, conformando una estrategia que se basa en tres pilares fundamentales: la sostenibilidad ambiental, económica y social.

Innovación al servicio del ambiente

La ACP, asegura que la incorporación de remolcadores híbridos representa tanto un hito tecnológico como una inversión estratégica. Su llegada, indican “refleja beneficios económicos, sociales y ambientales de gran alcance”.

De acuerdo con la entidad, gracias a un sistema de propulsión que combina motores diésel con energía eléctrica, estos remolcadores se consolidan como una pieza clave dentro del plan de descarbonización del Canal. Además, destaca que “están diseñados para reducir significativamente las emisiones y disminuir el consumo de combustible. En ciertas maniobras incluso pueden operar exclusivamente con baterías, lo que permite realizar operaciones de cero emisiones en momentos estratégicos”.

Al mismo tiempo, ponen en relieve que las nueva embarcaciones les ayuda a cumplir su compromiso con un futuro sostenible al fortalecer la eficiencia operativa del Canal de Panamá, dado que están diseñados para responder a las exigencias únicas de la vía interoceánica “Pueden operar de forma confiable hasta 700 horas al mes, una cifra muy por encima de lo que es común en puertos convencionales. Esta capacidad de resistencia garantiza un servicio continuo, competitivo y alineado con los estándares globales de logística”, apuntan desde la ACPe.

Beneficios económicos, sociales y ambientales

Según la ACP, uno de los beneficios más destacados que ofrecen los remolcadores híbridos es la reducción significativa del ruido submarino, lo que contribuye a preservar los ecosistemas marinos, fundamentales tanto para el patrimonio natural de Panamá como para las economías locales. “Gracias a su operación más limpia, también ayudan a mejorar la calidad del aire en las comunidades cercanas a las instalaciones portuarias”, apuntan desde la entidad.

“Gracias a su sistema de propulsión híbrido, estos remolcadores consumen menos combustible y requieren menos mantenimiento, lo que reduce emisiones y disminuye considerablemente los costos operativos. Además, este diseño eficiente permite prolongar la vida útil de componentes clave. Se estima que el desgaste de los motores se reduce en un 50%, lo que garantiza un rendimiento más duradero y optimizado con el paso del tiempo”, añaden.

Por otra parte, el arribo de esta nueva flota también impulsa la capacitación técnica especializada entre el personal de la ACP encargado del mantenimiento y operación, fortaleciendo las capacidades del capital humano de Panamá y preparándolos para enfrentar los desafíos tecnológicos del futuro.

Una flota que marca el rumbo

Cabe mencionar que la ACP contempla la adquisición de 10 remolcadores híbridos, con la opción de sumar 10 más en los próximos años. Los dos primeros, ya arribaron a Panamá y fueron oficialmente bautizados este mes.“Su incorporación marca el inicio de una renovación progresiva de la flota, con nuevas entregas previstas cada dos meses”, indicaron finalmente.

Por MundoMaritimo