El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, reveló que la vía interoceánica, debido al conflicto comercial entre China y Estados Unidos ha dejado de percibir ingresos adicionales por US$ 30 millones.

En ese sentido, Quijano dijo que esa situación llevó a ajustar el presupuesto del año fiscal 2020 a un monto de US$3.278,6 millones, con aportes al Tesoro Nacional por US$1.768,4 millones, ante los posibles impactos por las tensiones comerciales.

El administrador de la ACP aseguró que el presupuesto “está acorde con la situación actual que estamos viviendo (con China y Estados Unidos). No podemos dejar a un lado todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Este año, por ejemplo, hubiéramos hecho US$30 millones adicionales si no estuviera la tensión entre los Estados Unidos y China y nos ha afectado en no poder estar mejor. Estamos muy bien, pero pudimos estar mucho mejor”, según informó SINP Noticias.

Cabe recordar que el proyecto de presupuesto del Canal para la vigencia fiscal 2020 fue aprobado el pasado 30 de julio por el Consejo de Gabinete.

Proyecciones

En cuanto a las metas para el periodo fiscal 2020, Quijano indicó que se espera tener un crecimiento de 30 o 35 millones de toneladas adicionales para el próximo año, para alcanzar un tonelaje por más de 490 millones.

Con este tonelaje, se podrían esperar ingresos por la suma de US$3.278 millones y aportes al Estado por el orden de US$1,768 millones, agregó.

A su vez la autoridad de la ACP destacó que se había calculado que para el 2025 se podrían estar viendo niveles de tonelajes por encima de los 500 millones de CP/SUAB; y en este caso, si la situación mejora, pudiese darse el caso, aunque no es lo que está en el presupuesto, de que se sobrepase ese umbral de 500 millones de CP/SUAB.

Por MundoMaritimo