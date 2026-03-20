Las refinerías asiáticas están incrementando la recepción de cargamentos de crudo de tamaño medio provenientes la Costa del Golfo de Estados Unidos a través del Canal de Panamá. Esto en respuesta a las disrupciones generadas por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha encarecido el transporte marítimo y alterado los flujos comerciales tradicionales, obligándolas a buscar suministros alternativos, informa Reuters.
El uso de buques Aframax y Suezmax —más costosos por barril— y la disposición a pagar tarifas adicionales por el tránsito a través del Canal de Panamá reflejan la urgencia por asegurar el suministro petrolero. En este contexto, el buque “Sea Turtle” zarpó desde Houston hacia Corea del Sur a través de la vía interoceánica, marcando el primer embarque de este tipo desde 2022, según datos de Kpler. Asimismo, los Suezmax “Aquahonor” y “Front Singapore” fueron fletados para transportar crudo hasta Corea del Sur y Japón, respectivamente, operando con carga parcial debido a restricciones de manga y calado en el Canal.
Aunque el Canal de Panamá ha sido históricamente una ruta relevante, la sequía de 2023-2024 limitó su uso por parte de tanqueros. Hoy, con restricciones levantadas, reaparece como alternativa rápida frente a la ruta tradicional de los VLCCs, que deben bordear el Cabo de Buena Esperanza para llegar a Asia, reduciendo costo pero aumentando los tiempos de tránsito.
Según Matt Smith, analista de Kpler, la pérdida de suministros desde Medio Oriente ha obligado a las refinerías asiáticas a asegurar crudo por cualquier vía disponible, incluso pagando más por rutas más rápidas. En paralelo, la administración de Donald Trump anunció una exención temporal a la Ley Jones, lo que podría aumentar el tráfico por el canal al facilitar el transporte de combustibles y petróleo dentro de Estados Unidos.
Seguridad energética en tensión
Pero el anterior no es el único cambio, puesto que ell conflicto en Medio Oriente, en la práctica, está reconfigurando el transporte de energéticos a nivel global, llevando a los países a priorizar la resiliencia por sobre la eficiencia mediante un mayor acopio de reservas estratégicas. Este cambio estructural anticipa un escenario de precios más altos y sostenidos, en la medida que los gobiernos buscan protegerse frente a disrupciones prolongadas en el suministro.
La crisis también ha evidenciado la vulnerabilidad de Asia ante eventuales bloqueos del Estrecho de Ormuz, clave para su abastecimiento energético. Mientras China y los países de la Agencia Internacional de Energía (AIE) cuentan con mayores reservas, otras economías como India o Australia presentan coberturas limitadas.
En cuanto al gas, la fragilidad es aún mayor, lo que, junto a una oferta restringida, intensificará la competencia global por recursos y consolidará un mercado más tensionado donde la seguridad de suministro, más costosa, prevalece sobre la eficiencia del transporte marítimo y de las cadenas de suministro.
Mercado petrolero tensionado
Debido al Conflicto en Medio Oriente, los precios del petróleo y de los combustibles han alcanzado niveles récord en los mercados físicos, impulsados por un severo déficit de oferta. La disrupción —considerada la mayor en el suministro energético global— se ve agravada por las restricciones en el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas mundial, intensificando la competencia por cargamentos en Asia y Europa.
La caída de unos 12 millones de barriles diarios, equivalente a cerca del 12% de la demanda global, ha llevado al crudo Brent a peaks de US$119 por barril y al referencial Dubái a máximos históricos. A su vez, combustibles como el jet fuel y el diésel en Europa han superado los US$200 por barril, mientras los márgenes de refinación en Asia sobrepasan los US$60, reflejando un mercado altamente tensionado donde incluso la liberación de reservas estratégicas genera dudas sobre su efectividad frente a la magnitud del déficit.
Por MundoMaritimo
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