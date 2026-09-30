La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció un aumento de nueve a diez cupos diarios de reserva para las esclusas Neopanamax a partir de las fechas de reserva del 15 de octubre de 2026. Con este ajuste, la capacidad total de las esclusas Neopanamax y Panamax alcanzará 33 cupos de tránsito por día.

El nuevo espacio será ofrecido mediante el Periodo de Reserva 2, durante la apertura de la segunda competencia de ese periodo, programada para el 1 de octubre. La ACP atribuyó la medida a la mejora de las condiciones hídricas y a las proyecciones hidrológicas para las próximas semanas.

La distribución diaria quedará compuesta por diez cupos Neopanamax, 18 para buques Supers y cinco para Regulares. Del total de 33 espacios, tres corresponden a subastas diarias.

La ACP también elevó, con efecto inmediato y hasta nuevo aviso, el calado máximo autorizado para los buques que transiten por las esclusas Neopanamax a 14,94 metros. La decisión considera las precipitaciones registradas durante septiembre en la cuenca del Canal, las medidas de ahorro de agua implementadas en las esclusas y los niveles actuales y proyectados del lago Gatún.

Cambios en el sistema de reservas

Desde el 29 de septiembre, además, para reservas correspondientes a fechas desde el 15 de octubre, no hay limitaciones por cliente respecto del número de cupos que puedan adjudicarse por fecha o semana. También se permitirá obtener reservas para días consecutivos.

Para el segmento de portacontenedores se asignará un mínimo de seis cupos por día, distribuidos según la capacidad TTA de las naves. Dos estarán destinados a buques con capacidad inferior a 9.000, otros dos al rango entre 9.000 y 13.499 y dos a unidades con capacidad igual o superior a 13.500.

En el caso de los buques tanque LPG (gaseros), se contempla un mínimo de tres cupos diarios, mientras que los buques tanque LNG (metaneros) dispondrán de al menos cuatro por semana. Para los segmentos de car carriers/Ro-Ro, graneleros y otras naves se asignará un mínimo conjunto de tres espacios semanales.

Los cupos que no sean utilizados por el segmento al que fueron asignados podrán ser ofrecidos a otras categorías siguiendo el orden establecido por la ACP. Además, los espacios adjudicados mediante subasta no serán contabilizados dentro de los límites correspondientes a cada segmento.

La Autoridad mantendrá un cupo de subasta diario y podrá habilitar el servicio de reserva de último minuto cuando exista disponibilidad, de acuerdo con las reglas aplicables.

La ACP advirtió que, mientras persista el déficit hídrico en la cuenca, el sistema de reservas continuará siendo el único mecanismo para garantizar una fecha de tránsito. Las naves que lleguen sin una reserva podrían enfrentar demoras por tiempo indefinido.

Por MundoMaritimo