La fórmula y porcentajes inmersos en una negociación de este tipo varía según las ofertas de los interesados, por lo que asesores financieros consultados no descartan que incluso se pueda ceder el control de la gasífera. Sea el co-control o definitivamente el control, será un porcentaje relevante.

El objetivo de Empresas Gasco con esta apertura es diversificar sus negocios y convertirse un holding de soluciones integrales en el campo energético. El valor libro de la empresa al cierre del primer trimestre fue de US$ 380 millones, mientras que su valor bursátil actual bordea los US$ 502 millones. Este último monto equivale a casi 16,2 veces la utilidad atribuible que percibió el grupo controlador en 2018. Con todo, ejecutivos que han estado monitoreando este negocio, cifran el valor de la empresa en una posible transacción de adquisición directa entre US$ 500 millones y US$ 700 millones, por lo que el co-control en partes iguales fluctuaría entre los US$250 y US$350 millones, indican.

Potenciales compradores

Según Pulso, algunos de los fondos internacionales especializados que asoman en el mercado como interesados en Gasco están hoy ligados a la española Gas Natural Fenosa, hace poco tiempo rebautizada como Naturgy. Global Infraestructure Partners (GIP), una gestora de fondos de inversión fundada por General Electric y Credit Suisse, que está basada en Nueva York, querrían entrar a la propiedad.

Otra firma asociada a Naturgy que estaría mirando de cerca a Gasco es Kuwait Investment Authority (KIA), el fondo soberano más antiguo del mundo que, a través de su brazo de generación eléctrica global, Wren House Infraestructur, es socio desde 2014 con la ex Gas Natural Fenosa en Global Power Generation (GPG), una compañía que desarrolla y gestiona activos de generación con un enfoque global, de la cual los asiáticos manejan el 25% de la propiedad. GPG tiene proyectos eólicos y fotovoltaicos en Chile por alrededor de 320 MW que se empezarán a inyectar el próximo año.

Otros fondos que suenan en los bancos de inversión como interesados en Gasco serían los canadienses Atco y AIMCo, firmas que hace algunos meses estuvieron evaluando para hacerse con GasValpo que, finalmente, quedó en manos de la gestora local Toesca Asset Management, en alianza con la japonesa Marubeni.

Atco desarrolla diversas vetas del negocio energético en países como Canadá, Australia y México: distribución de gas natural y de electricidad a los hogares; almacenamiento, transporte y soluciones de procesos en la industria gasífera; transmisión eléctrica y generación distribuida. Además, están dando sus primeros pasos en el negocio portuario, donde recientemente le compraron al Grupo Ultramar el 40% de Neltume Ports, que opera 16 puertos en Chile y Uruguay.

En tanto AIMCo es el fondo de pensiones de la región de Alberta, que también conoce muy bien a Chile, dado que tienen el 50% de la propiedad de la generadora, transmisora y distribuidora de electricidad local Saesa. En 2016 vendieron a la española Abertis la mitad de la propiedad que tenían de la Autopista Central en casi 1.000 millones de euros.

Razones tras un inversionista

Todos los desarrollos, sumados a la creciente operación en Colombia, y el nuevo terminal de recepción de gas que alistan en Caldera, requieren inversiones por US$ 350 millones, por lo que el aterrizaje de un socio que dé un apoyo financiero y, sobre todo, que pueda aportar en el know how gasífero y que posea buenas redes en el abastecimiento, sería visto con buenos ojos por la firma local.

Por MundoMarítimo