La Cámara Marítima y Portuaria de Chile (CAMPORT) lanzó oficialmente el informe “99 Propuestas para la Competitividad Marítimo-Portuaria”, un documento técnico que busca fortalecer el desempeño del sistema logístico del país a largo plazo frente a un escenario internacional cada vez más inestable. El anuncio fue realizado por el presidente del gremio, Daniel Fernández, en un acto que contó con la participación de representantes del mundo público y privado, gremios, académicos y actores del comercio exterior. En la ocasión, subrayó que se trata de un trabajo colectivo y consensuado al interior del directorio de la Cámara, desarrollado durante cerca de un año.
“99 propuestas parecen muchas, pero revelan la amplitud del trabajo y el nivel de detalle de lo que estamos proponiendo”, señaló Fernández, destacando que el documento ya se encuentra disponible públicamente a través de la web de CAMPORT. El informe se estructura en siete capítulos: contexto geopolítico, modelo de desarrollo portuario, eficiencia portuaria, modelo laboral, conectividad, impacto del crimen organizado y sostenibilidad.
En su intervención, el dirigente puso especial énfasis en el impacto de la coyuntura geopolítica sobre el transporte marítimo y las cadenas logísticas. “Desde la pandemia hasta hoy, pasando por conflictos en distintos puntos del mundo, los itinerarios y rutas marítimas se han visto condicionados, con efectos económicos en gran medida impredecibles”, afirmó, aunque destacó la capacidad de adaptación de la industria naviera y su rol clave en sostener el comercio exterior global.
Uno de los ejes centrales del documento es el modelo de desarrollo portuario definido por la Ley 19.542. Fernández defendió el esquema vigente de concesiones, subrayando que ha permitido inversiones por más de US$2.000 millones y un aumento significativo de la eficiencia. En ese contexto, fue crítico frente a iniciativas que buscan financiamiento estatal directo para inversiones portuarias: “Alteran completamente el sentido y la letra de la ley, y creemos que deben ser impugnadas”, sostuvo.
CAMPORT, explicó, no propone reformas legales estructurales, sino ajustes reglamentarios y mejoras en los contratos de concesión, como incentivos a la inversión en los últimos años de vigencia, actualización de tarifas y reducción de la incertidumbre en los procesos de licitación. “Licitar con los estudios de impacto ambiental resueltos reduce riesgos y permite tarifas más sostenibles”, indicó.
En materia de eficiencia portuaria, Fernández alertó sobre los bajos niveles de disponibilidad operativa en Chile frente a estándares internacionales. “No podemos tener una disponibilidad menor al 95% en todos los puertos del país”, afirmó, apuntando al rol de la Armada, los sistemas de abrigo y la coordinación operativa como factores clave.
Otro punto crítico abordado fue la Tarifa de Uso Portuario (TUP). Según Fernández, en los últimos 20 años se han recaudado cerca de US$900 millones, sin una trazabilidad clara de su destino. “No existe hoy una contabilidad transparente ni criterios claros de tarificación, lo que genera incertidumbre para concesionarios y navieras”, advirtió.
El documento también aborda el modelo laboral portuario, defendiendo la flexibilidad como condición estructural del sector, y plantea la necesidad de estabilidad en las reglas del juego. Asimismo, incorpora propuestas frente al avance del crimen organizado, incluyendo mayores filtros de antecedentes para trabajadores portuarios, y refuerza la idea de una logística concebida como cadena integrada, con especial énfasis en la conectividad vial y ferroviaria.
Finalmente, Fernández recalcó que el informe no es un texto cerrado. “No tenemos la verdad; tenemos una propuesta que puede y debe ser complementada”, afirmó, invitando al análisis crítico del sector público y privado, en momentos en que el país se prepara para un nuevo ciclo político y decisiones estratégicas en infraestructura portuaria.
Durante el encuentro se realizó un panel de análisis, moderado por Rodrigo Yáñez, secretario general de SOFOFA, en el que participaron Andrea Butelmann, economista, socia de Butelmann Consultores y directora de Transelec; Rafael Ide, presidente del Comité de Relaciones Internacionales de CORMA y CEO de Vista Hermosa Inversiones Forestales y Cristóbal García Herrera, director Cofundador de Wicked Acceleration Labs, Business School, Imperial College of London. En la conversación se abordó la logística como un pilar estratégico para el desarrollo industrial y de comercio exterior, destacando la relevancia de contar con una planificación adecuada que otorgue certeza a la inversión.
