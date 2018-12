La industria marítimo-portuaria moviliza cerca del 90% de la carga que Chile importa y exporta. Sin embargo, para aumentar su competitividad hace falta impulsar cambios culturales, inversiones y tecnológicos. Sobre estos temas, MundoMarítimo conversó con el presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), Daniel Fernández, que seguirá impulsando la incorporación de tecnología, la integración de los modos de transporte y la modernización del aparato estatal, para lograr un sistema más coordinado y eficiente.

¿Cómo ve la integración de los modos de transporte?

Este es un sistema holístico, que no se puede entender en segmentos ni en etapas. Es un sistema. Hay una asimetría importante entre la incorporación de tecnologías y conceptos modernos de negocios en las navieras, en algunos concesionarios también, no vemos lo mismo ni en lo terrestre ni el aparato público, que tiene que hacer su trabajo de control y de normativa.

¿Cómo cree que podría fortalecerse la relación entre academia, Estado y empresa?

Hay algunas plataformas, como Transforma Logística, pero hay bastante poco. En el mundo de la academia hay una tradición un poco mayor, pero no veo al Estado involucrado en procesos de modernización más profunda, que no es solamente computarizar los procesos que tenemos, sino que es cambiar la lógica en que hacemos los procesos, basados en tecnología, colaboración y confianza. Mientras no exista ese cambio es difícil que avancemos.

¿Cómo la Cámara está promoviendo el cambio?

Teniendo reuniones con el Estado, con los organismos públicos, mostrando ejemplos de casos exitosos. Dentro de nuestro gremio, nivelando las capacidades y conocimientos de nuestros socios. Hacemos transferencia de conocimiento, este es un trabajo muy de red y cooperación.

¿Ha sido, en ese sentido, una buena iniciativa la conformación de las comunidades logísticas?

Por supuesto, han sido bien importantes. El punto es que tengan, ojalá, mayor influencia en los procesos mismos. Cada sistema es un sistema de silos, con una coordinación no muy efectiva. Hay que pasar a un sistema holístico-colaborativo, si eso no ocurre, el sistema va a resistir los cambios, hay que hacer un cambio cultural.

¿Cree que es posible replicar en Chile la forma en que el puerto de Rotterdam ha logrado integrar el puerto y la ciudad?

Totalmente, es una experiencia fantástica que habría que copiar, pero es un tema conceptual. Ellos nos se plantean una dicotomía entre la ciudad y el puerto. La fragmentación es una falta de visión integral. Son la misma cosa, ahora, hay que compatibilizar las cosas sí, pero si estamos segmentados en la empresa portuaria, los concesionarios, la municipalidad, la aduana, la intendencia, las seremis (secretarías regionales ministeriales). Lo que estamos haciendo es segmentando o fragmentando algo que no puede separarse, por más dificultades que se pongan, es una cosa integral. Si tú tomas, por ejemplo, Concepción, cuando hay sectores que dicen que les molesta el tren de carga, qué va a pasar al otro día, si lo bloqueas es que tienes 3.000 camiones diarios circulando por la ciudad. Es absurdo no entender el concepto integral. Los holandeses tienen eso hace rato.

¿Cuáles son los temas pendientes en los que seguirán insistiendo, el ferrocarril, por ejemplo?

Sí, vamos a insistir con el ferrocarril. El tema es cómo está la situación con el bloqueo en Valparaíso. San Antonio se ha visto recargado, pero no ha habido ninguna carga no atendida en Chile, porque en San Antonio hay holgura. Cuando hemos dicho que el puerto de gran escala es de 2030 hacia adelante es porque hemos dicho que hay holgura. Esta holgura es la que está permitiendo atender lo que no ha sido atendido en Valparaíso, pero el principal problema son los accesos: no tenemos ferrocarril para sacar la carga, los accesos están congestionados y si esto sigue así vamos a tener problemas graves con el tráfico de camiones, porque no vamos a dar abasto -no para atender las naves- sino para ingresar y sacar los contenedores del terminal. Hay holgura de capacidad, pero hay un desbalance entre la capacidad portuaria y la capacidad de los accesos, hay que hacer inversiones, en ferrocarriles, en carreteras. Como segundo punto, la tramitación y el papeleo que es un absurdo.

¿Está lejos Chile del blockchain?

Los papeles y la desconfianza van en contra del blockchain. Hay países latinoamericanos que tienen todos los trámites digitales. El presidente Piñera siempre menciona que cuando uno va al Estado pide papeles de nacimiento, si el Estado lo tiene. No hay bases de datos integradas en el Estado. Hablamos del futuro, los modelos de negocios, de la digitalización, pero el aparato estatal mantiene su sistema cerrado, jerarquizado, sobre estructurado. No es un tema del presidente o de los ministros, es un proceso largo que tiene que ver con las estructuras arcaicas del Estado chileno.

