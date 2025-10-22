Miércoles, 22 de Octubre de 2025 | ISSN 0719-241X
Registro de Empresas Regístrese Empleos Contáctenos
logo mundo marítimo
22 de Octubre de 2025 CAMPORT estima en US$5.800 millones los aportes del sector marítimo-portuario al Estado entre 2002 y 2024 Informe detalla contribuciones por tarifas, cánones e inversiones, reunidas a partir de información pública y oficial

Compartir en redes sociales

La Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport) publicó un nuevo reporte que cuantifica los aportes económicos del sector marítimo y portuario privado al Estado durante el período 2002-2024, estimados en cerca de US$5.800 millones.

El estudio consolida información histórica de fuentes públicas, como Leyes de Presupuesto y memorias anuales de las empresas portuarias estatales, con el objetivo de sistematizar y transparentar los recursos que el sector aporta mediante tarifas, cánones e inversiones. Según explicó Daniel Fernández, presidente de CAMPORT, el propósito de este trabajo es “reunir y sistematizar información dispersa, para entregar una mirada clara y verificable sobre el aporte efectivo de recursos del sector marítimo y portuario a diferentes organismos del Estado que participan de la actividad”.

Principales mecanismos de aporte

El reporte identifica tres conceptos principales de recaudación que reflejan la contribución del sector al sistema portuario:

  • Faros y Balizas (F&B): Tarifa cobrada por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) por el uso del sistema de señalización marítima nacional.
  • Tarifa de Uso Portuario (TUP): Establecida en la Ley N°19.542 de 1997, financia la infraestructura común y el mantenimiento general de los puertos estatales.
  • Canon de Concesión: Pago regulado por el Decreto N°104 de 1998, efectuado por los concesionarios por el derecho a explotar infraestructura portuaria.

Desglose de aportes por concepto

De acuerdo con el análisis de CAMPORT, los ingresos estimados se distribuyen de la siguiente manera:

  • Faros y Balizas (F&B): entre US$1.500 y US$1.750 millones, considerando que el 76,5% de los ingresos de DIRECTEMAR corresponden a este concepto.
  • Tarifa de Uso Portuario (TUP): aproximadamente US$900 millones, recaudados por las empresas portuarias estatales.
  • Canon de Concesión: cerca de US$1.500 millones, pagados por los concesionarios a las empresas portuarias estatales.
  • Inversiones en infraestructura y equipos: alrededor de US$1.800 millones, ejecutadas por los concesionarios y que, en gran medida, permanecen como patrimonio público al término de las concesiones.

Transparencia y planificación portuaria

CAMPORT enmarca este informe en su esfuerzo por fortalecer la transparencia, apoyar la planificación de futuras concesiones y contribuir a la sostenibilidad del sistema portuario nacional.

“Chile cuenta con un modelo portuario que ha generado inversiones relevantes y una contribución sostenida al comercio exterior del país. Informar estos datos permite comprender mejor ese aporte”, finalizó Daniel Fernández.

Por MundoMaritimo 

Noticias Relacionadas

17 de Febrero de 2003

US$973 millones exportaron empresas salmoneras en el 2002

15 de Julio de 2013

APM Terminals estima que aportes al Estado peruano crecerían 15% este 2013
04 de Abril de 2017

Canal de Panamá aportó al Estado US$30,3 millones menos en 2016

Agenda

21
Octubre 2025
TOC Américas 2025 Panamá
9
Octubre 2025
Diplomado Internacional Seguro del Transporte Marítimo y Riesgos Portuarios 2025
23
Octubre 2025
ARACON 2025

mundomaritimo.net

TOC Americas 2025: Just one week to go before the region’s leading maritime, logistics and port event
Copper: The challenges for Chile and Peru in the supply chain of this critical mineral for the energy transition
TOC Americas 2025 unveils a powerful conference program and top-tier speakers
Ecuador’s Posorja Port Leads CPPI Ranking of Performance Increase Between 2020 and 2024
Latin America and the Caribbean show strong performance in global container port ranking

Directorio de Empresas

3713 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas

Registre su Empresa
Contáctenos Registro de Empresas Regístrese Empleos
logo mundo marítimo
Política de Privacidad MundoMaritimo.cl es una marca registrada de MundoMaritimo Ltda.
ece53664

Políticas de Privacidad

La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.

1 | Recolección:

Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.

Para qué se utiliza la información recolectada.

Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:

(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo

(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.

2. Uso:

Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.

Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.

Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:

La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.

3. Seguridad:

Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.

Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.

4. Calidad:

Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.

5. Modificación:

El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.

En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.

6. Publicación e intercambio:

MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:

(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.

(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.

(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.

7. Uso de información vinculada a terceros:

En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:

(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.

(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.

(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"

8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:

Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.

Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]

9. Publicidad asociada

Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.

Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.