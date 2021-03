El presidente del Comité de Importadores de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) señaló, en una entrevista concedida a El Mercurio la existencia de cobros "abusivos" e "injustificados", incluso señalara una "concentración oligopólica" en la industria de fletes marítimos. Ante esto, el gerente general de la Cámara Marítimo Portuaria (Camport) de Chile, Fernando Aguirre declaró que tal afirmación "es grave y está profundamente equivocada, puesto que entre líneas navieras no existe ningún tipo de comunicación de precios ni algo parecido", informó La Tercera.

Fernando Aguirre explicó que el incremento en el costo de los fletes navieros no es una crítica, es constatar una realidad a nivel mundial. Agregó además que el aumento en el costo de algunos fletes, principalmente los del tipo spot -que son clientes que piden envíos urgentes con poca anticipación-, es un problema mundial, originado por la falta de contenedores.

Aguirre explicó que las alianzas entre líneas navieras para compartir espacios en una nave, las cuales están permitidas y reguladas por Ley, no solo en Chile sino que a nivel mundial, permiten que si una naviera no logra utilizar el 100% de la capacidad de una nave, la capacidad remanente pueda ser utilizada por otra naviera, lo cual les permite viajar a plena capacidad, reduciendo el costo del flete marítimo. "Si la industria fuera un oligopolio, como él sostiene, las navieras tendrían ganancias supranormales, ya que teóricamente estarían controlando la oferta y los precios, cuando en realidad buena parte de las navieras han mostrado pérdidas en el último tiempo. Es una afirmación que no se sostiene", argumentó.

Respecto de las alzas en los fletes, explicó que cuando surgió el coronavirus en China, durante el primer trimestre del año pasado, las autoridades chinas decretaron el cierre de sus fábricas, con el consiguiente impacto en la demanda naviera. Esta situación se repitió con diferentes niveles de intensidad en los principales países exportadores del mundo a medida que se extendía la pandemia. Esto provocó un quiebre en la secuencia de movimiento de los contenedores a nivel mundial.

Continuó señalando que a mediados del 2020 las fábricas en China empezaron a retomar sus niveles de actividad más temprano que el resto del mundo, generando una demanda extraordinaria de contenedores vacíos para enviar sus exportaciones, principalmente hacia Norteamérica. Sin embargo- expuso- en Norteamérica y en el resto del mundo, la mano de obra se ha reducido por efecto del coronavirus y en cada terminal portuario se han adoptado un conjunto de medidas para evitar la propagación del virus, lo cual implica que el tiempo que toma descargar un contenedor para posteriormente ser reenviado a otro lugar del mundo está demorando más tiempo que lo normal. Este conjunto de hechos ha provocado una disminución de la disponibilidad de contenedores vacíos en el mundo y en consecuencia está presionando fuertemente los precios de los envíos a nivel mundial, situación de la cual no estamos ajenos.

Detalló además que hoy, el 100% de la flota a nivel mundial está navegando, sin embargo, la oferta de contenedores ha disminuido en un 20%, por las razones ya indicadas. Los contenedores permanecen durante más tiempo transitando por la cadena logística y entonces su rotación es menor. "Esas son las causas del aumento en el costo del transporte marítimo", afirmó finalmente.

Por MundoMarítimo