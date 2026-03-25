La Cámara Marítima y Portuaria de Chile (CAMPORT) manifestó una serie de críticas a la Política Nacional Logística Portuaria (PNLP)- publicada el pasado 10 de marzo, un día antes del término de la presidencia de Gabriel Boric- apuntando a “análisis errados” y a la incorporación de medidas que, a juicio de la asociación gremial, no se condicen con la realidad operativa del sector.
En su documento, el gremio revisa los principales ejes de la política —regulatorio, relación puerto-ciudad, régimen laboral e institucionalidad— cuestionando tanto el diagnóstico como las soluciones propuestas.
Asimetría regulatoria: No se ve necesidad de cambios
Respecto al planteamiento de una supuesta asimetría entre puertos públicos y privados, CAMPORT sostiene que el diagnóstico del Gobierno anterior no refleja adecuadamente el funcionamiento del sistema.
“El funcionamiento del mercado y la competencia” ya obliga a los puertos privados de uso público a operar “en forma continua, permanente y no discriminatoria”, por lo que “no se ve ninguna necesidad de aumentar facultades” del Estado en esta materia.
Asimismo, descarta problemas en la coordinación institucional: “no se perciben cuáles serían los problemas concretos” derivados de los distintos marcos normativos, enfatizando que el ordenamiento territorial y la gestión del borde costero ya cuentan con autoridades definidas.
Relación puerto-ciudad: Riesgo de conflictos de interés
En el ámbito de la relación puerto-ciudad, CAMPORT critica la propuesta de incorporar autoridades locales en los directorios de empresas portuarias estatales.
A su juicio, esta medida generaría “evidentes conflictos de interés” entre los objetivos empresariales y las demandas territoriales. Además, advierte que podría derivar en presiones para destinar recursos a compensaciones: “las autoridades… presionarían… para que… se generen ‘compensaciones’ a las comunidades”, puntualiza el informe.
El gremio también cuestiona que esta medida introduciría una asimetría regulatoria frente a los puertos privados, que no estarían sujetos a las mismas obligaciones.
Régimen laboral: Rechazo a diagnóstico de “precariedad”
Uno de los puntos más críticos del documento es el referido al régimen laboral. CAMPORT rechaza categóricamente la caracterización del trabajo portuario como precario.
“No es posible… seguir argumentando que el trabajo portuario es ‘precario’”, se afirma en el reporte, destacando que la existencia de trabajadores eventuales responde a la naturaleza discontinua de la actividad portuaria a nivel global.
El gremio advierte que eliminar o rigidizar esta modalidad implicaría mayores costos que afectarían la competitividad: “todo este sobrecosto se traspasaría a tarifas portuarias… con lo cual la competitividad del país caería a niveles insostenibles”.
También cuestiona la falta de evidencia en materia de seguridad laboral: “sería de interés conocer los estudios… que vinculan directamente la accidentabilidad… con la falta de descanso”, subrayando que la normativa ya contempla pausas mínimas adecuadas.
No a una Autoridad Logística Portuaria Nacional
En relación con las iniciativas estratégicas de la PNLP, CAMPORT si bien comparte la necesidad de establecer instancias de coordinación más efectivas, critica especialmente la propuesta de crear una Autoridad Logística Portuaria Nacional. “El órgano ya existe y es la Comisión Nacional para el Desarrollo Logístico (CONALOG)”, señala, insistiendo en que no se requiere una nueva institucionalidad dependiente del Ministerio de Transportes.
Además, el gremio sostiene que “no comparte la participación del MTT en el proceso de concesiones marítimas en cualquiera de sus fases con facultades que van más allá del ordenamiento jurídico actual”.
Asimismo, advierte sobre riesgos en otras propuestas, como otorgar a las empresas portuarias estatales el rol de “Autoridad Portuaria”, lo que implicaría la asimetría más incidente: “que las empresas portuarias privadas estuvieran reguladas por sus competidoras”.
En materia de aportes territoriales, el gremio rechaza nuevas imposiciones extras al comercio exterior: “cualquier cargo adicional… afectará la competitividad del país”, proponiendo en cambio redistribuir los recursos ya existentes.
Finalmente, si bien reconoce que algunas iniciativas —como la reforma al practicaje o la gestión en la macrozona austral— podrían ser razonables, subraya que requieren estudios más profundos antes de su implementación.
En síntesis, CAMPORT discrepa tanto del diagnóstico como de varias de las medidas propuestas, advirtiendo que su aplicación podría generar más distorsiones que soluciones en el sistema portuario chileno.
Por MundoMaritimo
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