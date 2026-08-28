Loreto Seguel, actual presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, asumirá en los próximos meses la presidencia de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (CAMPORT), una vez concluido el período de Daniel Fernández al frente del gremio.

El gremio indicó en un comunicado que la llegada de Loreto Seguel marcará un nuevo ciclo para CAMPORT, organización que reúne a empresas vinculadas a la actividad marítima y portuaria y que cumple un rol central en el desarrollo de una industria estratégica para el funcionamiento de una economía abierta y conectada con el mundo.

Seguel cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el sector público y privado, combinando experiencia pública, empresarial, gremial y en directorios de empresas. Es ingeniera civil y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Entre 2018 y 2021 presidió la Empresa Portuaria de Arica y posteriormente se desempeñó como presidenta del Sistema de Empresas Públicas. También fue subsecretaria de Servicios Sociales y ministra de la Mujer durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Desde diciembre de 2022 lidera el Consejo del Salmón, donde ha impulsado una agenda vinculada al crecimiento de la industria, el desarrollo regional, la sostenibilidad y la colaboración público-privada.

Trayectoria en el sector portuario y productivo

Desde el gremio destacaron que su experiencia previa en el mundo portuario será un aporte relevante para los desafíos que CAMPORT deberá enfrentar en los próximos años. Fue presidenta de la Empresa Portuaria de Arica y posteriormente encabezó el Sistema de Empresas Públicas, entidad que supervisa a las compañías estatales estratégicas del país.

A su vez, tiene amplia experiencia en sectores productivos estratégicos para el país. Actualmente lidera el Consejo del Salmón, gremio que representa a la segunda industria exportadora de Chile y desde donde ha impulsado una agenda centrada en el crecimiento de la industria, el desarrollo de las regiones del sur, la sostenibilidad y una mayor articulación público-privada.

Su trayectoria vinculada al mundo portuario y productivo son parte de los principales atributos de Seguel, destacó CAMPORT, en un sector que, para un país abierto al mundo como Chile, representan puerta de entrada y salida de bienes y una pieza fundamental para el funcionamiento de toda nuestra economía.

Reconocimiento a Daniel Fernández

Loreto Seguel sucederá a Daniel Fernández, quien dejará la presidencia de CAMPORT luego de casi diez años de liderazgo al frente de la organización.

El Directorio de CAMPORT agradeció especialmente “el liderazgo, compromiso y aporte de Daniel Fernández durante este período, en cual el gremio fortaleció su presencia en el debate sobre infraestructura, logística, comercio exterior y desarrollo portuario, promoviendo una agenda de colaboración público-privada y relevando el papel estratégico de los puertos para la economía chilena”.

El cambio de liderazgo, de acuerdo con el gremio, busca abordar los desafíos actuales de competitividad, infraestructura y desarrollo portuario del país al trabajo desarrollado por CAMPORT y, al mismo tiempo, incorporar una nueva mirada frente a los desafíos de infraestructura, logística, competitividad y el desarrollo portuario que enfrentará Chile durante los próximos años.

Por MundoMaritimo