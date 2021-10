A menos de un mes de los debates cruciales sobre el clima en la COP26, expertos de la industria del transporte marítimo y del sector energético se reunieron en el debate "ICS Leadership Insights" organizado por la Cámara Marítima Internacional (ICS) ocasión en la que discutieron acerca de los compromisos y los desafíos que serán necesarios para descarbonizar el transporte marítimo.

Guy Platten, Secretario General de la ICS y moderador del evento efectuado del 20 de octubre, abrió los debates señalando que el transporte marítimo no sólo ha reconocido la urgencia de la descarbonización, sino que ha establecido el "qué" y el "cómo" en una reciente presentación a la OMI que pide objetivos climáticos más ambiciosos para lograr emisiones netas de carbono cero para 2050.

El camino hacia la descarbonización

Roland Roesch, Director Adjunto del Centro de Innovación y Tecnología de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), expuso los datos del informe de IRENA "A Pathway to Decarbonise the Shipping Sector by 2050", en el que se afirma que si el transporte marítimo puede pasar a utilizar un 70% de combustibles renovables de aquí a 2050, permitirá reducir las emisiones de CO2 en un 80% (en comparación con los niveles de 2018).

Para alcanzar este objetivo, Roesch señaló que los combustibles renovables supondrían el 60% de la vía de descarbonización, el 20% de la mejora de la eficiencia energética de los buques, el 17% provendría de "cambios en la actividad sectorial" y el 3% del uso de biocombustibles avanzados.

A la hora de analizar dónde podrían tener más impacto los cambios en el sector, Roesch señaló el hecho de que el 20% de la flota mundial está formada por "buques grandes y muy grandes que son responsables de alrededor del 85% de las emisiones netas de efecto invernadero de la industria".

"Avanzar hacia el cero neto requiere una combinación de energía 100% renovable para 2050", subrayó Roesch. "Para lograr este objetivo más ambicioso, es fundamental tomar medidas tempranas". Esto requerirá líneas de crédito asequibles, la introducción de incentivos para invertir en combustibles renovables y producirlos a una escala mucho mayor, y de manera vital, investigación y desarrollo, dijo Roesch.

Guy Platten, Secretario General de la ICS, se refirió a la reciente presentación de la industria naviera ante la OMI para lograr cero emisiones de carbono en 2050. La presentación formaba parte de un conjunto de propuestas que incluían un fondo obligatorio de I+D para desarrollar tecnologías de carbono cero, el desarrollo de una tasa global sobre el carbono para el transporte marítimo con el fin de acelerar la transición de comportamiento hacia combustibles de carbono cero más caros, y una revisión de los requisitos de formación básica para los marinos para que puedan manejar con seguridad estos combustibles más volátiles. "Si los gobiernos de la OMI las adoptan, creemos que estas iniciativas pueden conducir a una reglamentación que lleve rápidamente al sector del transporte marítimo a un futuro con cero emisiones de carbono", dijo.

Lo que sí dejaron claro los ponentes del evento es que el transporte marítimo no logrará la descarbonización por sí solo. "Se necesitan políticas más fuertes [de los gobiernos nacionales], más cooperación y acuerdos sobre cómo utilizar los combustibles potenciales disponibles", dijo Roesch.

Aumentar la escala

Christopher J. Wiernicki, Presidente y Director General de la American Bureau of Shipping, coincidió en que la descarbonización del transporte marítimo tendrá que ser un "deporte de equipo". Para ello habrá que incentivar a los primeros en actuar y "crear un marco para los combustibles neutros en carbono". "Francamente, va a requerir un nuevo nivel de asociaciones públicas y privadas", dijo. "Requerirá que los gobiernos den un paso adelante e intervengan".

Además, subrayó que los puertos y la infraestructura de abastecimiento de combustible serán "vitales" para apoyar esta transición de combustible.

A corto, medio y largo plazo

Los armadores necesitarán un "juego a corto, medio y largo plazo" para garantizar que sus buques cumplan los requisitos de descarbonización durante las próximas décadas, dijo Wiernicki. Es esencial que los buques estén preparados para el futuro. A corto plazo, dijo que unos 25.000 buques tendrán que explorar "opciones de mejora" para cumplir la normativa medioambiental.

Lois K. Zabrocky, Presidenta, Consejera Delegada y Directora de International Seaways Inc, una de las mayores compañías de petroleros del mundo, detalló cómo se está preparando para esta transformación.

"Hay unos 850 VLCC [Very Large Crude Carrier] en el mundo y una de las piezas críticas es que todos los buques que operan en la actualidad tendrán que aumentar su eficiencia de forma constante. Toda la tecnología de microburbujas, los revestimientos del casco, la reducción de la velocidad, lo que haga falta", dijo.

Zabrocky también señaló que "necesitamos que la disponibilidad del combustible sea práctica, y tiene que ser escalable y económica. Hoy en día, si un buque de gran tonelaje consume 40 toneladas de gas natural, su factura de combustible sería de US$24.000/día. Utilizando GNL, sería de US$52.000/día", dijo y añadió que la falta de claridad está haciendo que los armadores no tomen decisiones de inversión, explicó.

Futura combinación de combustibles

En el informe de IRENA sobre la senda de descarbonización, Roesch afirma que a corto plazo los armadores deben buscar la mayor eficiencia energética posible, y añade que los biocombustibles también pueden desempeñar un papel fundamental. A medio y largo plazo, "los combustibles verdes de hidrógeno y sus derivados son importantes", dijo. "En 2050 el transporte marítimo necesitará 46 millones de toneladas de hidrógeno verde, lo que supondría una parte de los 640 millones de toneladas que se necesitan a nivel mundial para alcanzar el escenario de 1,5 grados".

Tras reconocer la preocupación por el precio de la energía renovable, Roesch subrayó que los precios siguen bajando, así como los de los electrolizadores y el almacenamiento de hidrógeno, y los combustibles verdes basados en el hidrógeno serán más competitivos. El desarrollo de motores de amoníaco para 2023 "también tendrá un impacto positivo en el sector" y creará un mercado atractivo para los productores de amoníaco renovable, añadió.

Las personas primero

Las observaciones finales de Wiernicki se centraron en un área clave que el transporte marítimo no debe olvidar al recorrer el camino de la descarbonización: las personas. "Cuando hablamos de seguridad hablamos mucho de tecnología, pero eso no tiene sentido común, son las personas. No nos olvidemos de las personas en este proceso... y de cómo es esa próxima generación de talentos en este nuevo mundo de combustibles dinámicos y mayores vínculos con el buque y el puerto".

