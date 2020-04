La Cámara de Comercio e Industrias de Honduras hizo un llamado a tomar en consideración la emergencia nacional por el coronavirus (Covid-19) y no cobrar multas a importadores. Esto, luego de que la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) impusiera multas y recargos a importadores que no han podido retirar sus contenedores dentro del período de gracia por razones derivadas de la emergencia, informó La Prensa.

La OPC cuenta con un cuadro tarifario que exime del pago a los importadores por mantener en el terminal un contenedor durante tres días luego del desembarque. Sin embargo, después de ese período se les cobra un recargo de entre más de US$6 y US$26 diarios, cuando el contenedor permanece por 11 días extra. No obstante, desde que se impuso el toque de queda como medida frente a la pandemia, las empresas importadoras entraron en crisis por la baja a cero de las ventas, lo que ha imposibilitado a algunas de desaduanar sus contenedores.

El presidente de la Cámara de Comercio, Pedro Barquero, comentó que ya planteó el problema a las autoridades de Aduanas y a la Superintendencia de Concesiones, quienes tienen las facultad legar para solucionar una dificultad de ese tipo.

"Esta es una emergencia nacional, todos nos estamos sacrificando y no es posible que estén cobrando montos afectando a las empresas, que ya están golpeadas. Aparte de esos cobros llevamos dos semanas de no estar vendiendo, facturando (…) La emergencia pone a las empresas en una situación delicada y por eso no pueden hacer muchos pagos", añadió.

Cabe señalar que hasta ahora, la Secretaría de Desarrollo Económico no ha tomado medidas al respecto.

La OPC afirma que el cobro de las multas es una forma de motivar a los importadores a retirar sus contenedores y así no colapsar el puerto. "El puerto no está diseñado para acumular contenedores, si nadie saca los contenedores podríamos llegar a un colapso y eso sería mucho peor para el país porque habría desabastecimiento. El puerto es un servicio esencial que es necesario mantenerlo operado", explicó el gerente senior comercial de la OPC, Vilmar Araujo.

Agregó que si le dicen al mercado que no van a cobrar nada "nadie va a hacer un esfuerzo para sacar los contenedores. El puerto no está diseñado para almacenar todos los contenedores que lleguen (…) Para eso existen las empresas de logística y predios fiscales".

Representantes de navieras estiman que la OPC debería analizar la situación y encontrar las causas que impiden a los importadores retirar sus contenedores.

La gerente general de Seabord, Daisy Pastor, sostuvo que "habría que analizar caso por caso. A veces la carga no sale por falta de alguno permiso que Aduana o Senasa solicitan que se gestione antes de que venga el producto. Si la carga viene y ese de ese tipo no hay permiso, no lo dejan salir. Puede pasar allí dos semanas o más, según el tiempo que tomen los importadores en sacar el permiso".

El gerente de Maersk Honduras, Alfredo Di Palma, también coincide en que se debe analizar la situación cuidadosamente, porque algunos "importadores han tenido problemas con los pagos debido a que la banca ha estado cerrada y no han podido pagar impuestos".

"Pienso que todos los que participamos en la cadena debemos colaborar. La OPC ha estado flexible y creo que si hay algún problema se puede resolver y llegar a un acuerdo", concluyó Di Palma.

Por MundoMaritimo