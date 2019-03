La Cámara Marítima del Ecuador conmemoró su trigésimo cuarto aniversario en el Hotel Wyndham de Guayaquil, reconociendo la labor de quienes participaron en la refundación del sistema logístico-portuario de Ecuador.

Es así como en la actividad se entregó un reconocimiento al alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, por el impulso realizado en la consecución del dragado del canal de acceso a las terminales portuarias y fluviales, públicas y privadas de Guayaquil.

Nebot, indicó que en 58 días se destruyó un mito de décadas, en referencia a la eliminación del obstáculo rocoso en los Goles, ubicada a 40 minutos de Posorja, la cual dificultaba la navegación de los buques que arriban a los puertos de Guayaquil.

“Se decían que los Goles era una plataforma inamovible, que no se podía destruir, que eso no era rentable, que no se podía profundizar el canal desde el punto de vista de rentabilidad, cuando llegamos a obtener la competencia, se hizo un concurso internacional abierto y transparente, y ganó la empresa que presentó la oferta más económica”, indicó Nebot.

Agregó que el Estado no debe destinar dinero donde los sectores privados nacionales e internacionales pueden invertir. Asimismo, cuestionó el plan que buscaba convertir a Guayaquil en un puerto de cabotaje, turístico.

“Guayaquil nunca ha sido mezquino, no se opone a que permanezcan u operen otros puertos. Con el dragado del canal de acceso a las terminales portuarias, existirá mayor competencia y complementariedad”, aseguró el alcalde.

Durante la ceremonia, se confirió un reconocimiento al Ministro de Transporte y Obras Públicas, Aurelio Hidalgo Zavala, por trabajar en conjunto con las autoridades locales para fortalecer a Guayaquil como ciudad puerto. Damián Velasco, gerente de Autoridad Portuaria de Guayaquil, recibió el presente.

Durante el acto el presidente de CAMAE, Javier Moreira, afirmó que la eliminación del obstáculo rocoso en “Los Goles”, marca el futuro de los puertos de Guayaquil y genera una competencia sana.

“Esperamos que el puerto de Esmeraldas sea un puerto más de los privados y concesionados y que no se mantenga aislado de las nuevas tendencias y cambios en el entorno portuario”, expresó Moreira.

El titular de CAMAE indicó, además, que se promoverá mayor competitividad con la operación del Puerto de Aguas Profundas de Posorja, en la segunda mitad del año. “En este 2019 vendrán buques más grandes, tendremos una nueva estructura de costos y renovada actividad logística”, proyectó finalmente.

Por MundoMarítimo