No solo de tarifas vive la cadena de suministro. También están los índices que revelan la temperatura del mercado en términos de los flujos de carga, las rutas, volúmenes, etc. Así, el índice de exportaciones de carga contenerizada de China CCFI y el índice de exportaciones de carga contenerizada de Shanghái SCFI marcaron por debajo del benchmark de 1.000 puntos el 17 de marzo, situándose en valores no vistos desde el inicio de la pandemia en 2020.

“Las exportaciones chinas son un indicador para calibrar el mercado. Este índice (CCFI) incluye tanto la carga al contado como la contratada y, por lo tanto, es menos volátil que el índice de tarifas al contado SCFI. También tiene la ventaja de contar con datos que se remontan a 1998, lo que ofrece una larga perspectiva de la evolución”, comenta el experto Lars Jensen en LinkedIn, destacando que el índice general CCFI cayó por debajo de los 1.000 puntos esta semana por primera vez desde septiembre de 2020, aunque estaba alrededor del nivel 820 en marzo de 2019 antes de la pandemia.

“Si nos fijamos en las operaciones individuales, aparece otro elemento interesante. El nivel del índice de China al Sudeste Asiático es notablemente bajo. Hace dos semanas, se situó en el nivel 605. Aparte de 12 semanas durante 2016, este es el nivel más bajo en el que han estado los índices del sudeste asiático desde la creación del índice CCFI hace 25 años, en 1998. Todo ello dibuja un panorama de guerra de precios muy intensa en el mercado de China al Sudeste Asiático”, agrega el analista, sugiriendo que los flujos de carga que reflejan los índices en cuestión están sufriendo los efectos de una menor demanda de consumo.

World Container Index: ¿Señales de mejora?

Del mismo modo, el índice mundial de contenedores de Drewry marcó una caída, consistente con la tendencia del CCFI y SCFI. “El índice compuesto ha decaído 1% esta semana, marcando una baja de 80% comparado con la misma semana hace un año”, reporta Drewry, cuyo WCI arroja US$1.790 por contenedor de 40 pies, un 83% menor al peak de US$10.377 registrado en septiembre de 2021 y un 33% por debajo del promedio de 10 años de US$2.691.

Sin embargo, las lecturas pueden resultar equívocas. Si bien los valores de los indicadores están menores a los registrados durante el Covid-19 o por debajo incluso de los promedios de la última década, lo cierto es que muchos de ellos están situados en montos superiores a 2019 o pre-pandemia. “El WCI está 26% por sobre el promedio de 2019 de US$1.420”, indica la consultora.

Lo cierto es que tanto las tarifas de fletes como los indicadores de carga contenerizada si bien están bajando de los altos valores vistos durante la pandemia —comparación inevitable—en general reflejan mejores condiciones de mercado que pre-pandemia. Las reducciones sostenidas de las tarifas, por el momento, serían aún la consecuencia del ‘desinfle’ de los elevados precios del Covid-19, que seguirán en las semanas venideras, como parte del reajuste del mercado. “Tarifas en la ruta Shanghái- Los Ángeles y Nueva York- Róterdam se han mantenido en sus niveles de semanas anteriores, aunque esperamos que hayan pequeñas reducciones intersemanales”, concluye Drewry.

Por MundoMaritimo