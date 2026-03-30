La Ley Jones (Jones Act)- que rige el cabotaje en Estados Unidos vuelve a ser objeto de análisis tras la exención temporal aplicada por la Casa Blanca recientemente, en un contexto de interrupciones en el suministro energético y restricciones en rutas clave del comercio global. La ley, vigente desde 1920, establece que el transporte marítimo entre puertos estadounidenses solo puede ser realizado por buques construidos en el país, de propiedad nacional, pertenecientes al registro estadounidense y tripulación local. Este marco norma todos la movilización de carga doméstica por vía marítima, independientemente del tipo de carga.
En la práctica, la normativa permite la operación de buques extranjeros en rutas internacionales con recaladas en múltiples puertos de Estados Unidos, pero restringe el transporte entre esos mismos puertos cuando se trata de carga doméstica. Esto implica que los movimientos internos por mar deben ser realizados por flota compatible con la Ley Jones, limitando el uso de servicios de transbordo marítimo y trasladando parte de estas operaciones hacia modos terrestres.
Entre los fundamentos de la legislación se encuentran la protección de la industria marítima nacional y la disponibilidad de capacidades logísticas para situaciones de crisis. Sin embargo, el esquema también ha sido asociado a mayores costos operativos, vinculados principalmente al precio de construcción de buques en Estados Unidos y a los estándares regulatorios aplicables. Shipping and Freight Resource destaca que “(El costo) se transfiere a los consumidores. Se calcula que los residentes de Hawái pagan alrededor de US$1.200 millones al año en tasas adicionales atribuibles a este sistema”.
Además, a pesar de la ley, “La cantidad de naves se ha ido reduciendo. Según datos de la Administración Marítima de Estados Unidos (MARAD), la flota de portacontenedores sujeta a la Ley Jones contaba solamente con unos 23 buques en 2023”, añade.
En este contexto, la más reciente exención aplicada se sustenta en disposiciones que permiten suspender temporalmente la normativa por razones de defensa nacional. La medida fue adoptada tras el inicio de la operación militar Epic Fury, que derivó en el cierre del Estrecho de Ormuz, afectando el tránsito de una parte relevante del suministro mundial de petróleo y gas.
Ante la limitada capacidad de la flota sujeta a la Ley Jones para responder a este escenario, EE. UU. emitió una exención por 60 días que autoriza el uso de buques extranjeros para el transporte entre puertos estadounidenses de al menos 659 categorías de productos, incluyendo hidrocarburos y otros insumos energéticos, con vigencia hasta el 17 de mayo de 2026.
El análisis del alcance de esta medida indica que su impacto en los precios de los combustibles sería acotado, con estimaciones de reducción de entre 3 y 10 centavos por galón. En este sentido, se identifica que las restricciones en el suministro global, asociadas al cierre del estrecho, continúan siendo un factor predominante.
La actual exención se mantendrá vigente hasta el 17 de mayo de 2026, en un escenario donde el desempeño de la normativa continúa siendo objeto de revisión en función de su impacto en la operación del transporte marítimo doméstico en Estados Unidos.
Por MundoMaritimo
EE.UU. autoriza a tanqueros abanderados en el extranjero a realizar cabotaje de productos energéticos por 60 días
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