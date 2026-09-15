El transporte de contenedores vacíos enfrenta dificultades operativas en el puerto de Buenaventura, Colombia, donde la acumulación de equipos en depósitos y las demoras para obtener turnos derivaron en un bloqueo de la vía al Parador Pacífico el pasado 10 de septiembre. La interrupción fue levantada ese mismo día tras una mesa de coordinación entre el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Tránsito; la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, DITRA; el Centro de Monitoreo Unificado para el Enturnamiento, CEMUE, Patio Intermodal, Patios de Colombia y un representante del gremio camionero, reportó Portafolio.

No obstante, la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), precisó que los acuerdos permitieron restablecer la circulación, pero no resolvieron el represamiento de contenedores vacíos que afecta desde hace meses la operación logística de la ciudad. Según el gremio, antes del bloqueo al menos tres navieras, MSC, Maersk y ONE, ya habían agotado su free pool—cupos de almacenamiento— en los terminales portuarios de Buenaventura.

Como parte de los acuerdos alcanzados, Patio Intermodal está priorizando la inspección y recepción de contenedores ingresados antes del 10 de septiembre. Patios de Colombia, en tanto, habilitará la recepción de hasta 50 vehículos diarios, con posibilidad de ampliar esa cifra según las condiciones operativas.

Dificultades en entregas de contenedores vacíos

Fedetranscarga sostuvo que el bloqueo fue consecuencia de una acumulación de dificultades que comenzaron a configurarse durante la emergencia registrada en Buenaventura en agosto y se agravaron por las obras de reparación vial en los accesos a la ciudad.

Arnulfo Cuervo, presidente de la entidad gremial, explicó que las alteraciones operativas generaron acumulaciones que trasladaron su impacto a los patios, las vías de acceso y los vehículos de carga. En ese contexto, indicó que lo ocurrido no correspondía a un paro, sino a la reacción de conductores que no encontraban dónde descargar los contenedores vacíos.

El proceso de asignación de turnos se realiza a través de CEMUE (en la imagen), ubicado en el sector de Parador Pacífico, desde donde los equipos son derivados a alguno de los cerca de doce depósitos externos de la ciudad, entre ellos Pier 7 y La Morena.

De acuerdo con el gremio, CEMUE dejó de asignar turnos desde el miércoles anterior al bloqueo. A las demoras de dos o tres días para obtener un turno o concretar la recepción se sumaron los tiempos adicionales provocados por las obras viales.

El Gremio indicó que algunos conductores acumulaban entre tres y cuatro días sin poder descargar. Ante esta situación, se estableció que Patio Intermodal priorizara la inspección y recepción de los contenedores ingresados antes del 10 de septiembre.

Piden mantener suspendidos los términos aduaneros

Fedetranscarga informó que el 10 de septiembre envió una carta al director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Andrés Felipe Velásquez, para solicitar que se mantenga la suspensión de los términos aduaneros mientras continúen las afectaciones operativas.

El gremio planteó que la medida debe evaluarse considerando la posibilidad material de cumplir con los trámites. Entre los plazos involucrados se encuentran los relacionados con la permanencia de carga en el lugar de arribo, nacionalización, presentación de declaraciones, tránsitos aduaneros, almacenamiento y retiro de carga, además de operaciones vinculadas con depósitos y patios.

El gremio pidió que la suspensión se mantenga hasta que exista una normalización efectiva de las operaciones.

La Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC) manifestó que comparte el diagnóstico, aunque señaló que la suspensión debe responder a una imposibilidad real de operar derivada de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Su presidente ejecutivo, Miguel Ángel Espinosa, agregó que también debe analizarse si la DIAN cuenta con capacidad suficiente para procesar los trámites pendientes.

Propuestas para descongestionar los patios

Como alternativa para atender el represamiento, Espinosa propuso habilitar depósitos temporales tierra adentro, fuera del área portuaria, para reducir la presión sobre los patios de los terminales mientras se normalizan los ciclos de devolución de contenedores.

El presidente de FITAC también planteó establecer cupos mínimos de recepción por parte de las navieras, coordinados mediante la Mesa de Facilitación de Comercio Exterior. A ello sumó diferenciar, en las resoluciones de la DIAN, los términos aplicables a la carga en tránsito de aquellos relacionados con la devolución de contenedores vacíos.

La situación mantiene como principales puntos de atención la capacidad de recepción de los patios, la asignación de turnos y los plazos asociados a los trámites aduaneros, mientras los transportistas buscan reducir el inventario acumulado de contenedores vacíos.

Por MundoMaritimo