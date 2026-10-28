El comercio exterior contenerizado de la Costa Este de Sudamérica registró comportamientos dispares entre enero y agosto de 2026. Mientras Brasil presentó incrementos tanto en sus exportaciones como en sus importaciones, Argentina anotó un crecimiento de 17,7% en sus envíos al exterior, acompañado de una disminución de 7% en las importaciones. Así lo revelan las cifras de Datamar, elaboradas por su equipo de Business Intelligence a partir de información de la plataforma DataLiner, que también muestran resultados positivos para el comercio de Paraguay y Uruguay.
En el caso de Brasil, las exportaciones contenerizadas alcanzaron 2.159.678 TEUs entre enero y agosto de 2026, cifra que representa un aumento de 5% respecto de los 2.057.237 TEUs registrados en igual período de 2025. En tanto, las importaciones totalizaron 2.470.328 TEUs, con un crecimiento interanual de 7,6%.
China se mantuvo como el principal destino de las exportaciones brasileñas, con 334.711 TEUs y un incremento de 12,5%. Le siguió Estados Unidos, con 228.584 TEUs, aunque con una disminución de 15,4%, y México, que alcanzó 114.400 TEUs, tras crecer 2,2%.
En cuanto a las importaciones, China también encabezó el ranking de países de origen, con 1.339.806 TEUs, equivalente a un aumento de 21,3% respecto del año anterior. En contraste, los embarques procedentes de Estados Unidos disminuyeron 31,6%, hasta 150.807 TEUs, mientras que India ocupó el tercer lugar, con 85.185 TEUs y un crecimiento de 4,5%.
Argentina: suben exportaciones y bajan importaciones
Argentina registró exportaciones contenerizadas por 401.051 TEUs entre enero y agosto de 2026, lo que representa un incremento de 17,7% frente a los 340.811 TEUs contabilizados durante el mismo período de 2025.
China se posicionó como el principal destino de estos envíos, con 72.471 TEUs y un crecimiento de 2,8%. Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con 46.225 TEUs, tras registrar un aumento de 37,9%, seguido de Brasil, con 36.429 TEUs y una expansión de 28,6%.
En contraste, las importaciones contenerizadas argentinas disminuyeron 7%, pasando de 497.681 TEUs en los primeros ocho meses de 2025 a 462.698 TEUs en igual período de 2026.
China continuó liderando el ranking de países de origen, con 240.838 TEUs, aunque registró una caída de 3,2%. Le siguieron Estados Unidos, con 36.046 TEUs y un crecimiento de 5,8%, y Brasil, con 29.856 TEUs, equivalente a una disminución de 15,1%.
Paraguay y Uruguay registran aumentos
De acuerdo con las cifras consolidadas de Datamar para Paraguay y Uruguay, las exportaciones contenerizadas alcanzaron 164.815 TEUs entre enero y agosto de 2026, con un crecimiento de 13,6% respecto del mismo período del año anterior.
Estados Unidos fue el principal destino de estos envíos, con 27.551 TEUs y un incremento de 26%. China ocupó el segundo lugar, con 26.855 TEUs y un aumento de 12,6%, mientras que Vietnam se ubicó tercero, con 13.703 TEUs y una expansión de 39,6%.
Por su parte, las importaciones conjuntas de ambos países totalizaron 213.681 TEUs, cifra que representa un crecimiento interanual de 5,5%.
China lideró los países de origen, con 119.888 TEUs y un incremento de 9,4%, seguido de Estados Unidos, con 13.722 TEUs y un aumento de 5,2%. En tercer lugar, se situó Turquía, con 8.246 TEUs, aunque con una disminución de 32,5%.
Por MundoMaritimo
Puerto San Antonio inicia nueva fase operativa del regulador ASAT para cargas contenerizadas full de exportación
Shanghái disminuye sus exportaciones contenerizadas y hace ceder terreno a las tarifas spot
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.