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27 de Octubre de 2026 Brasil y Argentina aumentan un 5% y un 17,7%, respectivamente, sus exportaciones contenerizadas a agosto En tanto, Paraguay y Uruguay, en forma conjunta, las incrementaron en un 13,6% en igual periodo

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El comercio exterior contenerizado de la Costa Este de Sudamérica registró comportamientos dispares entre enero y agosto de 2026. Mientras Brasil presentó incrementos tanto en sus exportaciones como en sus importaciones, Argentina anotó un crecimiento de 17,7% en sus envíos al exterior, acompañado de una disminución de 7% en las importaciones. Así lo revelan las cifras de Datamar, elaboradas por su equipo de Business Intelligence a partir de información de la plataforma DataLiner, que también muestran resultados positivos para el comercio de Paraguay y Uruguay.

En el caso de Brasil, las exportaciones contenerizadas alcanzaron 2.159.678 TEUs entre enero y agosto de 2026, cifra que representa un aumento de 5% respecto de los 2.057.237 TEUs registrados en igual período de 2025. En tanto, las importaciones totalizaron 2.470.328 TEUs, con un crecimiento interanual de 7,6%.

China se mantuvo como el principal destino de las exportaciones brasileñas, con 334.711 TEUs y un incremento de 12,5%. Le siguió Estados Unidos, con 228.584 TEUs, aunque con una disminución de 15,4%, y México, que alcanzó 114.400 TEUs, tras crecer 2,2%.

En cuanto a las importaciones, China también encabezó el ranking de países de origen, con 1.339.806 TEUs, equivalente a un aumento de 21,3% respecto del año anterior. En contraste, los embarques procedentes de Estados Unidos disminuyeron 31,6%, hasta 150.807 TEUs, mientras que India ocupó el tercer lugar, con 85.185 TEUs y un crecimiento de 4,5%.

Argentina: suben exportaciones y bajan importaciones

Argentina registró exportaciones contenerizadas por 401.051 TEUs entre enero y agosto de 2026, lo que representa un incremento de 17,7% frente a los 340.811 TEUs contabilizados durante el mismo período de 2025.

China se posicionó como el principal destino de estos envíos, con 72.471 TEUs y un crecimiento de 2,8%. Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con 46.225 TEUs, tras registrar un aumento de 37,9%, seguido de Brasil, con 36.429 TEUs y una expansión de 28,6%.

En contraste, las importaciones contenerizadas argentinas disminuyeron 7%, pasando de 497.681 TEUs en los primeros ocho meses de 2025 a 462.698 TEUs en igual período de 2026.

China continuó liderando el ranking de países de origen, con 240.838 TEUs, aunque registró una caída de 3,2%. Le siguieron Estados Unidos, con 36.046 TEUs y un crecimiento de 5,8%, y Brasil, con 29.856 TEUs, equivalente a una disminución de 15,1%.

Paraguay y Uruguay registran aumentos 

De acuerdo con las cifras consolidadas de Datamar para Paraguay y Uruguay, las exportaciones contenerizadas alcanzaron 164.815 TEUs entre enero y agosto de 2026, con un crecimiento de 13,6% respecto del mismo período del año anterior.

Estados Unidos fue el principal destino de estos envíos, con 27.551 TEUs y un incremento de 26%. China ocupó el segundo lugar, con 26.855 TEUs y un aumento de 12,6%, mientras que Vietnam se ubicó tercero, con 13.703 TEUs y una expansión de 39,6%.

Por su parte, las importaciones conjuntas de ambos países totalizaron 213.681 TEUs, cifra que representa un crecimiento interanual de 5,5%.

China lideró los países de origen, con 119.888 TEUs y un incremento de 9,4%, seguido de Estados Unidos, con 13.722 TEUs y un aumento de 5,2%. En tercer lugar, se situó Turquía, con 8.246 TEUs, aunque con una disminución de 32,5%.

Por MundoMaritimo

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