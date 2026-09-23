Brasil continúa avanzando durante 2026 en su estrategia de integración ferroviaria y en la búsqueda de capital internacional para ampliar su red, en un proceso que mantiene a China como uno de sus principales interlocutores y que tiene como telón de fondo el proyecto de una futura conexión bioceánica con el puerto de Chancay, en Perú.
Uno de los principales avances se produjo en junio, cuando una delegación integrada por la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), el Ministerio de Transportes, Infra S.A. y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) realizó una misión oficial a China para presentar la cartera ferroviaria brasileña a inversionistas, operadores e instituciones financieras.
La agenda desarrollada entre el 8 y el 12 de junio incluyó reuniones con organismos del gobierno chino, empresas de ingeniería y construcción ferroviaria y entidades financieras. La delegación visitó además China Railway Engineering Corporation (CREC) y sostuvo encuentros con COFCO—grupo agroalimentario estatal chino— para abordar el papel ferroviario en la competitividad de las exportaciones agrícolas brasileñas.
Brasil presentó en China ocho proyectos ferroviarios que en conjunto superan los 9.900 kilómetros y podrían movilizar más de US$117.000 millones en inversiones públicas y privadas. Entre las iniciativas destacadas por la ANTT figuró el Corredor Leste–Oeste, además de Malha Oeste y Ferrogrão.
Corredor Leste–Oeste avanza en Brasil
El Corredor Ferroviario Leste–Oeste resulta especialmente relevante para los planes de integración bioceánica de Brasil. La red contempla la Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO), que se conecta con la Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL) y con la Ferrovia Norte-Sul.
Durante mayo de 2026, autoridades federales, la ANTT, Infra S.A., el Tribunal de Cuentas de la Unión y representantes del sector privado revisaron el avance de FICO y definieron las prioridades del proyecto para este año.
Actualmente, el tramo FICO 1 entre Mara Rosa, Goiás, y Água Boa, Mato Grosso, forma parte del Corredor Ferroviario Leste–Oeste. Su integración con FIOL permitirá conectar las zonas productoras del Centro-Oeste brasileño con Porto Sul, en Bahía, sobre el Atlántico.
De acuerdo con estudios de demanda de Infra S.A., cerca del 80% de la carga proyectada para ese corredor correspondería a graneles sólidos vegetales. La soja representaría aproximadamente 46% de la demanda, seguida por maíz, fertilizantes y harina de soja. Las proyecciones apuntan a que el corredor podría alcanzar alrededor de 41 millones de toneladas útiles transportadas hacia 2060.
Chancay continúa dentro de la planificación
La eventual prolongación de esta red hacia el Pacífico permanece, sin embargo, en una etapa anterior de desarrollo.
En julio de 2025, Infra S.A. y el China Railway Economic and Planning Research Institute suscribieron un memorando para desarrollar estudios sobre un sistema integrado de transporte, incluyendo la evaluación de una ferrovia bioceánica Brasil–Perú que podría alcanzar el puerto de Chancay.
El concepto contempla aprovechar FIOL y FICO y, desde Mato Grosso, desarrollar una conexión hacia Rondônia, Acre y posteriormente Perú. Sin embargo, la construcción de esos tramos no ha sido comprometida y continúa dependiendo de estudios de viabilidad técnica, económica, ambiental y financiera.
Las informaciones oficiales brasileñas disponibles durante 2026 muestran, por lo tanto, avances concretos en los componentes ferroviarios dentro de Brasil y un mayor acercamiento con inversionistas chinos, pero no todavía una decisión definitiva de inversión china en la ferrovía hasta Chancay.
Integración sudamericana gana estructura institucional
La iniciativa recibió además un nuevo impulso el 17 de septiembre de 2026, cuando la Comisión Interministerial para Infraestructura y Planificación de la Integración de América del Sur aprobó las bases del Programa Rotas de Integração Sul-Americana y un plan de acción para 2026–2027.
La hoja de ruta contempla 15 objetivos, 49 entregas y la participación de 19 organismos ejecutores del gobierno brasileño, reforzando la estrategia de mejorar las conexiones físicas de Brasil con los países vecinos y los accesos hacia los océanos Atlántico y Pacífico.
De esta manera, la alternativa bioceánica hacia Perú y Chancay continúa formando parte de una estrategia de largo plazo, mientras Brasil concentra sus esfuerzos inmediatos en avanzar FICO y FIOL, estructurar nuevas concesiones ferroviarias y atraer capital extranjero para financiar la expansión de su infraestructura.
La participación china durante 2026 se observa principalmente en ese último frente: como potencial fuente de inversión, financiamiento, ingeniería y tecnología ferroviaria, más que como ejecutor ya confirmado de la conexión Brasil–Chancay.
Por MundoMaritimo
Ruta Bioceánica inyectará US$51,8 millones en la economía del estado de Mato Grosso do Sul
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