El Gobierno de Brasil presentó una serie de proyectos de infraestructura portuaria, hidroviaria y aeroportuaria que contempla inversiones potenciales por aproximadamente US$32.360 millones para el periodo 2027-2030. El programa incluye obras públicas, concesiones, autorizaciones a privados y mecanismos de financiamiento que deberán continuar su desarrollo durante la próxima administración.
La presentación estuvo a cargo del ministro de Puertos y Aeropuertos, Tomé Franca, durante el Foro Nacional Brasil Export 2026, realizado recientemente en Brasilia. Según explicó, el objetivo es entregar una planificación que permita dar continuidad a proyectos que se encuentran en distintas etapas de desarrollo.
Sector portuario contempla 34 licitaciones
En materia portuaria, el Gobierno proyecta aproximadamente US$431 millones de recursos presupuestarios para ejecutar más de 18 obras, entre las que se incluyen trabajos de dragado en los puertos de Santos, Ilhéus e Itaguaí (en la imagen).
La serie de concesiones y arrendamientos considera 34 procesos de licitación entre 2027 y 2030, con inversiones estimadas en US$4.128 millones. De acuerdo con el ministro, los proyectos se encuentran en diferentes fases de tramitación dentro de la Secretaría Nacional de Puertos.
Adicionalmente, se prevén autorizaciones para 70 emprendimientos portuarios, entre ellos Terminales de Uso Privado (TUP) y Estaciones de Transbordo de Cargas (ETC). Estas iniciativas representarían inversiones por aproximadamente US$6.633 millones en las regiones Norte, Nordeste, Sur y Sudeste.
Entre los proyectos incluidos figura Tecon Santos 10, cuyo proceso de licitación quedó previsto para 2027.
Franca informó que el grupo de trabajo encargado de revisar el proyecto está finalizando una propuesta técnica que será remitida a la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (ANTAQ).
El modelo deberá ser evaluado nuevamente por el organismo regulador, luego de que las modificaciones solicitadas por la Casa Civil—órgano de la Presidencia de Brasil que coordina decisiones del Gobierno, incluidas las concesiones— llevaran a reiniciar su análisis. También se contempla una nueva revisión del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU). Aunque la licitación está prevista para 2027, el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de publicar las bases durante 2026.
Hidrovías: seis concesiones previstas para 2027
En el transporte fluvial, el Ministerio de Puertos y Aeropuertos proyecta realizar hasta seis concesiones de hidrovías durante 2027, que serían las primeras de este tipo en Brasil.
La planificación comprende las hidrovías de los ríos Paraguay (tramo sur), Madeira, Tocantins y Tapajós, además de Hidrovía Verde y Lagoa Mirim, esta última vinculada al Sistema Acuático Integrado del Sur, en Rio Grande do Sul.
Según el Gobierno, el proyecto de Lagoa Mirim se encuentra en etapa de audiencia pública y está previsto que sea la primera concesión hidroviaria del país. La ejecución de los procesos dependerá de consultas y audiencias públicas, además de los procedimientos de evaluación correspondientes ante Antaq y el TCU.
La serie también contempla aproximadamente US$1.523 millones de recursos presupuestarios para obras hidroviarias, incluidas labores de dragado de mantenimiento.
En paralelo, se consideran cerca de US$19.036 millones provenientes del Fondo de la Marina Mercante (FMM), destinado al financiamiento de actividades vinculadas con la marina mercante y la industria de construcción y reparación naval.
Proyectos aeroportuarios
En el sector aeroportuario, la planificación incluye la renegociación de la concesión del Aeropuerto de Viracopos, en Campinas, que podría permitir inversiones por aproximadamente US$301 millones. El proceso continúa sujeto a negociaciones relacionadas con obligaciones pendientes de la concesión.
También se contemplan inversiones públicas en 59 aeropuertos regionales, con inversiones potenciales cercanas a US$401 millones. Algunos proyectos están en ejecución y otros permanecen en desarrollo. A estos se suman otros 70 aeropuertos bajo estudio en el Programa Ampliar, que considera su incorporación a concesiones existentes o a nuevos bloques de concesión.
Por MundoMaritimo
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