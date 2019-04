El movimiento de contenedores en Brasil debe expandirse un 6,5% al ​​año hasta 2023 y saltar de 10,3 millones de TEUs, movilizados en 2018, a 14,1 millones de TEUs en 2023. Esta cifra debería impulsar la transferencia contenerizada en la Costa Este de Sudamérica, que proyecta un crecimiento del 5,9%, registro aproximadamente tres veces mayor que el crecimiento del PIB previsto para el período, informó Jornal do Comercio.

Los datos fueron divulgados en el ECSA Container Terminals Report 2019, lanzado en la feria Intermodal 2019, que tuvo lugar en Sao Paulo. El informe producido por Datamar - consultora especializada en el análisis de comercio exterior marítimo -, con la colaboración de Andreas Nohn, consultor marítimo independiente, que actuó de 2013 a 2017 como economista de transportes en la HPC Hamburg Port Consulting GmbH; fue realizado además con la colaboración de directores y las principales autoridades de 22 terminales de contenedores de Brasil, seis en Argentina y dos de Uruguay.

El informe también contiene la perspectiva actual y de corto plazo para las terminales, en opinión de los directores consultados. En Brasil, la región que registró mayor potencial de desarrollo fue el Nordeste, donde la expectativa es que el ambiente de negocios mejore el 25% en el corto plazo.

Otra información relevante es que la incorporación de naves de buques de 14.000 TEUs traerá cambios a la navegación regional, ya que no todos los puertos serán capaces de atender estos grandes buques. "Buenos Aires es el caso más emblemático, lo que tiende a provocar un aumento de transbordos en los puertos de Santos y del Sur de Brasil", explica Andrew Lorimer, director de Datamar.

Con la continua consolidación del sector, el mercado de transporte de contenedores en la región está cada vez más concentrado. Según el informe, los cuatro mayores armadores - Maersk, MSC, CMA CGM y Hapag-Lloyd - responden, en términos de transporte de carga marítima, por el 82,3% del total de contenedores embarcados en 2018.

Capital privado ingresará a Santos

Existe la pretensión de abrir el puerto al capital a fines del gobierno de Jair Bolsonaro, en un plazo de tres a cuatro años, según indicó Casemiro Tércio Carvalho, nuevo presidente Codesp, que administra el puerto de Santos. El plan, según afirmó, es que el gobierno mantenga el control de la autoridad portuaria, con cerca de la mitad de la participación.

"La autoridad portuaria tiene una función pública de mirar hacia el desarrollo de la región, del país. El aparataje hizo que el interés público se dejara de lado", dice Carvalho. Para el ejecutivo, el papel de los inversores privados será, además de traer recursos, ampliar la fiscalización de la gestión del puerto y hacerlo más eficiente.

El ejecutivo tampoco descarta una ampliación de la actuación de Codesp en otros estados y puertos. Según él, la empresa podría ofrecer soluciones y operar terminales no sólo de Brasil como en otros países, como Panamá y países africanos. Antes de eso, hay una intensa agenda de recorte de gastos, despido de funcionarios y concesión de diversas áreas del puerto a ser cumplida por la nueva directiva de Codesp.

La meta de la empresa es lanzar aún este año, preferentemente en el primer semestre, el edicto de diversos terminales -incluidos los de Rodrimar, empresa acusada de pago de soborno al ex presidente Michel Temer. Las subastas deberán generar más de US$128 millones de inversión.

Respecto a cuánto puede recibir el puerto no fue señalado, según los ejecutivos, el modelo aún no ha sido definido, por lo que todavía no hay un cálculo preciso. El ex presidente de la compañía de muelles de San Sebastián y de la Hidrovía Tiete-Paraná, montó un equipo con diversos nombres provenientes de la iniciativa privada y un fuerte discurso de combate a la corrupción.

A finales del año pasado, el ex presidente de Codesp, José Alex Oliva, llegó a ser arrestado en el marco de la Operación Tritón, que investiga supuestos fraudes en licitaciones del puertoEn el transcurso de la investigación, varios ejecutivos fueron alejados de Codesp, que inició una aguda revisión de sus contratos. Este análisis, dice el nuevo presidente, está en curso "en la portería". "Gran parte de los contratos se han vencido, pero estamos constatando la responsabilidad interna dentro de la compañía.

Por MundoMarítimo