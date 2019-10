El comandante de la Marina de Brasil, Almirante Ilques Barbosa Júnior, dijo que la investigación sobre el origen del derrame de petróleo que contamina a la costa noreste del país, se centra en unos 30 buques, de 10 países, que navegaron frente al país brasileño. Sin embargo, la autoridad dijo que no descarta la posibilidad de que uno de los otros 970 buques identificados por la Marina esté involucrado en el caso, informó Folha de S.Paulo.

También reconoció que existe la posibilidad de que se trate de un buque sin identificación, llamados ‘buques oscuros’. “Continuaremos hasta donde sea necesario. Si se requieren 200 años, nos quedaremos 200 años en esto antes de que lo encontremos”, dijo.

Barbosa Júnior también dijo que no hay indicios de que el derrame de petróleo que golpea las playas del noreste tenga que ver con el gobierno o la industria venezolana. “Lo que sí saben los científicos es que el petróleo sea de origen venezolano, no significa que en algún momento hubo, y no hubo, la participación de ningún sector responsable, tanto público como privado de Venezuela, dijo tras reunirse con el presidente interino Hamilton Mourão.

El ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles hizo acusaciones el lunes dijo que el hecho de no comunicar el derrame de petróleo en sí mismo ya es un acto criminal bajo las regulaciones del transporte marítimo internacional y que el gobierno considera poco probable que la causa esté relacionada con una transferencia de petróleo entre buques en alta mar, considerada muy arriesgada.

Añadió finalmente que “cada incidente de navegación de acuerdo a las reglas internacionales debe ser informada obligatoriamente por los capitanes, lo que no ocurrió”, dijo.

MundoMaritimo