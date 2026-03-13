Algunos embarques de soja provenientes de Brasil no han superado las inspecciones sanitarias realizadas en puertos del país, situación que ha afectado cargamentos con destino a China y generado preocupación por retrasos en el comercio en un periodo clave para las exportaciones agrícolas.
De acuerdo con fuentes citadas por Bloomberg, varios cargamentos no lograron aprobar controles fitosanitarias efectuadas en los últimos días. Estas revisiones incluyen la verificación de presencia de pasto, vegetación u otros elementos considerados plagas. Solo después de completar estas inspecciones las autoridades emiten el certificado necesario para que los buques puedan ingresar al mercado chino.
La situación llevó a Cargill a suspender temporalmente exportaciones de soja desde Brasil hacia China, según informó Reuters. La compañía no entregó más detalles cuando fue consultada posteriormente.
Antecedentes justificativos
Las revisiones más estrictas responden a solicitudes de las autoridades chinas. El Ministerio de Agricultura de Brasil reforzó los controles tras reportes reiterados de Beijing sobre cargamentos que presentaban problemas sanitarios, como la presencia de insectos vivos, granos cubiertos con productos para tratamiento de semillas (como pesticidas o fungicidas) o daños por calor.
Debido a estos controles, los importadores deben verificar con mayor frecuencia que los embarques estén libres de problemas antes de su despacho, para evitar que las cargas sean bloqueadas al llegar a China.
El endurecimiento de las inspecciones coincide con la etapa final de la cosecha de soja en Brasil, período en el que el país suele concentrar gran parte de las importaciones chinas. Aunque los problemas detectados no se consideran generalizados y otros cargamentos continúan enviándose con normalidad, las revisiones adicionales podrían ralentizar el ritmo de los embarques durante marzo y abril.
Las demoras en la certificación portuaria también han provocado mayores tiempos de espera para los buques, lo que incrementa los costos por demoras. A esto se suman tarifas de flete más altas. Datos de la consultora Mysteel muestran que el costo de transporte para graneleros Panamax desde el puerto de Santos hacia los principales puertos del norte de China aumentó alrededor de 24% durante marzo.
En el mercado, las ofertas de soja brasileña hacia China también se han reducido debido a las revisiones sanitarias más estrictas y al incremento de los costos de transporte. Para embarques de abril, las cotizaciones se ubicaron alrededor de US$1,22 por bushel (unidad con 35,24 litros de capacidad) sobre el contrato de mayo del CBOT, por encima de los US$1,12 registrados el 27 de febrero.
En paralelo, las importaciones chinas de soja disminuyeron 7,8% en los dos primeros meses del año, en parte por el avance más lento de la cosecha brasileña y por tiempos más prolongados en los procesos de despacho aduanero.
El encarecimiento y los posibles retrasos en los embarques desde Brasil podría abrir oportunidades temporales para exportadores de Estados Unidos, aunque analistas del mercado estiman que el impacto sería principalmente de corto plazo mientras se normalizan los flujos comerciales.
Por MundoMaritimo
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