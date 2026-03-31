El cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, debido al conflicto bélico en Medio Oriente, está generando un impacto profundo y transversal en el mercado global de seguros y reaseguros, con efectos que van mucho más allá del tradicional riesgo de guerra, reporta Seguros News.
De acuerdo con el análisis de Howden Re- división de reaseguros del grupo Howden Group-, la interrupción en este punto crítico —por donde transita cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y una parte relevante del gas natural licuado— ha provocado “fluctuaciones en las primas de riesgo del sector” y una rápida reconfiguración de las coberturas en diversas líneas, incluyendo energía y aviación, entre otros.
Las disrupciones en el transporte marítimo han derivado en fuertes aumentos en las primas de seguros de guerra, junto con cancelaciones masivas de pólizas y una migración casi total hacia esquemas de cobertura “viaje por viaje”, reflejando la creciente incertidumbre operativa en una de las rutas más sensibles del comercio energético global.
Sin embargo, David Flandro, director de Análisis de la Industria y Asesoría Estratégica de Howden Re, advierte que el mayor riesgo se encuentra en el efecto sistémico: “Una interrupción prolongada del suministro energético aumentaría el riesgo de una nueva presión inflacionaria, tasas de interés más altas y la posibilidad de un deterioro generalizado del capital del sector”. En este sentido, subraya que esta combinación podría afectar la capacidad aseguradora más que los siniestros puntuales asociados a buques o infraestructura.
Aumenta exposición en el segmento energético
Andrew Foot, CEO de Howden Re, explica que “el impacto en el sector energético es mucho más complejo”, destacando que los daños a infraestructura, cierres preventivos e interrupciones prolongadas están generando una elevada exposición a pérdidas por interrupción de negocios, muchas de las cuales podrían quedar fuera de las coberturas tradicionales de guerra. “Se trata de un entorno de riesgo altamente correlacionado que anteriormente se consideraba un riesgo extremo”, añade.
Por su parte, Richard Miller, director ejecutivo de Howden Re, señala que “la disciplina en la suscripción de pólizas se ha endurecido considerablemente», enfatizando que el foco del mercado ya no está en la disponibilidad de capacidad, sino en cómo esta se estructura e implementa”.
Otros segmentos también comienzan a mostrar señales de tensión. Las líneas de aviación, ciberseguridad y comercio están siendo reevaluadas ante la expansión del riesgo geopolítico a lo largo de las cadenas de suministro globales.
Desde la compañía, advierten que “lo que antes era una línea de negocio estable y fiable ahora se está convirtiendo en un elemento estratégico clave”, anticipando una mayor selectividad en el despliegue de capacidad y un énfasis creciente en la agregación y la definición de eventos.
Tránsito seguro en Ormuz es clave
Por otro lado, subrayan la importancia sistémica del Estrecho de Ormuz: “Mantener un tránsito seguro y abierto es fundamental para los flujos comerciales mundiales y la estabilidad del sistema crediticio”. Proyectan además que una interrupción prolongada podría traducirse en estrés de liquidez y crédito, afectando pagos, cartas de crédito y obligaciones contractuales, con potencial impacto posterior en los segmentos de negocios asegurados.
Pese a la magnitud del riesgo, el mercado de reaseguros se mantiene, por ahora, sólido y bien capitalizado, sin señales de una retirada generalizada. No obstante, se anticipa una respuesta basada en ajustes selectivos de precios, condiciones más estrictas y un mayor foco en la gestión de agregaciones, especialmente de cara a las renovaciones a fines del primer semestre.
David Flandro concluye que este episodio evidencia una debilidad estructural en la industria: “el riesgo geopolítico puede propagarse por los mercados de seguros mucho más rápido de lo que suponen los modelos tradicionales”, lo que refuerza la necesidad de mayor disciplina técnica, transparencia y supervisión activa en un entorno cada vez más complejo e interconectado.
Por MundoMaritimo
Segmento petrolero: Desde la geopolítica a IMO2020, los factores que determinarán este año
Prima de seguros de tanqueros se disparará debido a las crecientes tensiones en Medio Oriente
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.