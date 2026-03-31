El cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, debido al conflicto bélico en Medio Oriente, está generando un impacto profundo y transversal en el mercado global de seguros y reaseguros, con efectos que van mucho más allá del tradicional riesgo de guerra, reporta Seguros News.

De acuerdo con el análisis de Howden Re- división de reaseguros del grupo Howden Group-, la interrupción en este punto crítico —por donde transita cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y una parte relevante del gas natural licuado— ha provocado “fluctuaciones en las primas de riesgo del sector” y una rápida reconfiguración de las coberturas en diversas líneas, incluyendo energía y aviación, entre otros.

Las disrupciones en el transporte marítimo han derivado en fuertes aumentos en las primas de seguros de guerra, junto con cancelaciones masivas de pólizas y una migración casi total hacia esquemas de cobertura “viaje por viaje”, reflejando la creciente incertidumbre operativa en una de las rutas más sensibles del comercio energético global.

Sin embargo, David Flandro, director de Análisis de la Industria y Asesoría Estratégica de Howden Re, advierte que el mayor riesgo se encuentra en el efecto sistémico: “Una interrupción prolongada del suministro energético aumentaría el riesgo de una nueva presión inflacionaria, tasas de interés más altas y la posibilidad de un deterioro generalizado del capital del sector”. En este sentido, subraya que esta combinación podría afectar la capacidad aseguradora más que los siniestros puntuales asociados a buques o infraestructura.

Aumenta exposición en el segmento energético

Andrew Foot, CEO de Howden Re, explica que “el impacto en el sector energético es mucho más complejo”, destacando que los daños a infraestructura, cierres preventivos e interrupciones prolongadas están generando una elevada exposición a pérdidas por interrupción de negocios, muchas de las cuales podrían quedar fuera de las coberturas tradicionales de guerra. “Se trata de un entorno de riesgo altamente correlacionado que anteriormente se consideraba un riesgo extremo”, añade.

Por su parte, Richard Miller, director ejecutivo de Howden Re, señala que “la disciplina en la suscripción de pólizas se ha endurecido considerablemente», enfatizando que el foco del mercado ya no está en la disponibilidad de capacidad, sino en cómo esta se estructura e implementa”.

Otros segmentos también comienzan a mostrar señales de tensión. Las líneas de aviación, ciberseguridad y comercio están siendo reevaluadas ante la expansión del riesgo geopolítico a lo largo de las cadenas de suministro globales.

Desde la compañía, advierten que “lo que antes era una línea de negocio estable y fiable ahora se está convirtiendo en un elemento estratégico clave”, anticipando una mayor selectividad en el despliegue de capacidad y un énfasis creciente en la agregación y la definición de eventos.

Tránsito seguro en Ormuz es clave

Por otro lado, subrayan la importancia sistémica del Estrecho de Ormuz: “Mantener un tránsito seguro y abierto es fundamental para los flujos comerciales mundiales y la estabilidad del sistema crediticio”. Proyectan además que una interrupción prolongada podría traducirse en estrés de liquidez y crédito, afectando pagos, cartas de crédito y obligaciones contractuales, con potencial impacto posterior en los segmentos de negocios asegurados.

Pese a la magnitud del riesgo, el mercado de reaseguros se mantiene, por ahora, sólido y bien capitalizado, sin señales de una retirada generalizada. No obstante, se anticipa una respuesta basada en ajustes selectivos de precios, condiciones más estrictas y un mayor foco en la gestión de agregaciones, especialmente de cara a las renovaciones a fines del primer semestre.

David Flandro concluye que este episodio evidencia una debilidad estructural en la industria: “el riesgo geopolítico puede propagarse por los mercados de seguros mucho más rápido de lo que suponen los modelos tradicionales”, lo que refuerza la necesidad de mayor disciplina técnica, transparencia y supervisión activa en un entorno cada vez más complejo e interconectado.

Por MundoMaritimo