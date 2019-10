El acceso y protección de la información en toda la industria del shipping ha avanzado lentamente y en algunos casos, incluso, dolorosamente. Cyber ataques, hackeos, almacenamiento de información en la nube, softwares, plataformas digitales, inteligencia artificial y otras palabras del siglo 21 han ido plagando el vocabulario de las políticas corporativas, procedimientos y entrenamientos. Ya no es suficiente tener un computador a bordo, sino que es fundamental proteger lo que lleva dentro.

Por ello la asociación internacional de shipping BIMCO decidió esclarecer las actuales amenazas intangibles en su seminario de chártering en Santiago, Chile, organizado en conjunto con la firma internacional de abogados HFW y con el apoyo local de MundoMaritimo y Durán & Cía. Abogados. Expertos de navieras y otros actores clave se reunieron para aprender sobre exposición digital, cómo prevenirla, detectarla y solucionarla.

Cyberseguridad

Durante el seminario, Peter Grube, encargado de entrenamiento de BIMCO, introdujo la cláusula de cyberriesgo BIMCO en su presentación sobre cyberriesgos en la cadena logística, en la que reveló a los asistentes la verdadera amenaza detrás del cybercrimen: el usuario humano. “Las personas deberían ser consideradas en sus diferentes roles como activos, amenazas y recursos de información”, dice Grube, quien además apuntó hacia los potencialmente catastróficos efectos que un cyberataque podría tener en una compañía. Con apenas un click, se pueden comprometer operaciones completas, pérdidas por millones de dólares y negocios en posiciones altamente vulnerables.

Por eso BIMCO ha desarrollado la cláusula de cyberriesgo, la cual está diseñada para abordar las repercusiones contractuales en caso de un cyberataque. La cláusula no cubre fraude de pagos ya que normalmente no afecta la relación contractual. El requerimiento de contratar seguro no es obligatorio, ya que este tipo de seguridad no es un producto estándar. En vez, existe un tope de responsabilidad de US$100.000, a menos que se acuerde de otra manera.

Bill of Lading electrónico

El Bill of Lading es probablemente el documento más importante en toda la transacción comercial del transporte de carga. Hay tantos pasos involucrados para producir uno y muchas reglas que seguir, resultando en mucho papeleo y un ir y venir lleno de palabras complicadas y cláusulas capciosas. Chris Garley, socio de HFW, explicó cómo algunas compañías ya están incorporando el eB/L y los resultados hasta el momento. “La clave es garantizar autenticidad. El punto es que cada documento tiene un identificador único, pero todo depende de la plataforma escogida por cada actor”, dice Garley.

Hay tres plataformas actualmente produciendo eB/Ls: Bolero, essDOCS y e-titleTM. No son compatibles entre sí y cada una tiene un procedimiento diferente, pero al menos todas coinciden en que están intentando replicar las características de un documento impreso tradicional, incluyendo la singularidad y negociabilidad. “Cada plataforma permite que todos los actores involucrados puedan ver el mismo documento, pero no liberarlo. Puedes imprimir una copia como original y utilizarla como tal. Cuando se imprime el documento, la versión digital pierde toda validez”, explica.

Entre los beneficios de los eB/Ls está el considerable ahorro de tiempo, de un promedio de 20 días para producir un documento tradicional a apenas 4 días para la versión electrónica. Esto se traduce en un gran ahorro de costos para todos los involucrados, especialmente cuando se requiere una carta de idemnización. Además, está el tema de seguridad, que se asegura a través de múltiples capas de seguridad incorporadas al sistema y un almacenaje final seguro.

Garley estuvo muy complacido de formar parte del seminario en Santiago. “Es bueno ver que hay tanta gente en el mercado chileno interesada en las temáticas emergentes y aprendiendo sobre los desafíos actuales de la industria. Fue una maravillosa oportunidad para ponerse al día con los clientes y expandir nuestro conocimiento del mercado local”.

Blockchain

Esta tecnología es el registro de información ideal para el futuro del chártering. Su naturaleza descentralizada permite desarrollar plataformas de acceso transversal en las cuales se pueden almacenar transacciones de manera permanente de manera prácticamente inalterable utilizando criptografía. Las transacciones son validadas por computadores y luego son agregados como bloques a la cadena, con lo que cada participante puede mantener una copia digital del registro de las transacciones. Gracias a la tecnología blockchain ya no hay necesidad de intermediarios, solo se necesita una conexión a internet y una capacidad de almacenaje de alto volumen.

Esta tecnología se puede aplicar para transacciones, pagos y almacenaje, validación y transferencia de datos. En cuanto a usos futuros, el blockchain puede ser visto como una herramienta para mejorar la eficiencia de procesos comerciales, como un paso más hacia las transacciones completamente digitales, tiene el potencial de reducir costos y es altamente segura.

Por MundoMarítimo