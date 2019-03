La Bolsa de Comercio de Rosario efectuó un repaso de las inversiones que la República Popular China está realizando importantes inversiones en la economía argentina en proyectos de la más diversa índole.

Ese es el caso de la compañía china Cofco Internacional, que se convirtió en los últimos años en un jugador de notable importancia en el comercio e industrialización de granos en Argentina, luego de haber comprado el 100% de las firmas Nidera y Noble Agri, según consignó Agrofy News.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) explicaron que "al segundo semestre de 2017, la compañía contaba con una capacidad de procesamiento diaria de 6.500 toneladas en su planta aceitera de Puerto San Martín (ex Nidera), mientras que la capacidad asciende a 9.500 toneladas diarias en la planta de Timbúes (ex Noble). A esto se le deben sumar las 4.500 toneladas diarias en la planta de Saforcada, Junín, que pertenecía a la ex Nidera".

En suma, Cofco cuenta con una capacidad instalada total de procesamiento de 20.500 toneladas por día en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, lo que la posiciona entre las firmas con mayor potencial de crushing de semillas oleaginosas en el país sudamericano.

De acuerdo con las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), en el 2018 Cofco fue la empresa con mayor volumen de ventas externas (de granos y derivados) con 13,4 millones de toneladas. "Esta cantidad representa el 15,6% del total de toneladas de granos vendidas internacionalmente por nuestro país en dicho año", indicaron desde BCR.

El detalle de los productos comercializados da cuenta que la soja alcanzó las 779.000 toneladas vendidas; seguida por el aceite de soja con 555.000 toneladas. Más atrás en ese listado se ubican los subproductos de girasol con 97.000 toneladas y el aceite de girasol con 86.000 toneladas.

Después continúa en la lista la cebada forrajera con 66.000 toneladas, el maíz de 5,3 toneladas métricas, el trigo pan de 3,3 toneladas métricas y los subproductos de soja con 2,3 toneladas métricas

Consultados al respecto, los analistas de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Julio Calzada y Franco Ramseyer señalaron que "a grandes rasgos, esto habría significado un monto de ventas de exportación de US$ 3.600 millones, tomando como referencia el precio promedio FOB oficial para el principal mes de cosecha de cada uno de estos productos".

Proyectos de infraestructura

También desde BCR resaltaron la relevante participación de China en el transporte de cargas en los Ferrocarriles Belgrano y San Martín Cargas, y en el “Corredor vial B del Programa de Participación Público Privada”.

En este sentido, destacaron que "es de gran importancia para Argentina que se lleven a cabo inversiones en la modernización y ampliación de las redes ferroviarias para el transporte de cargas, ya que este medio implica considerables reducciones de costos logísticos, principalmente para la producción de granos".

En el caso del Ferrocarril Belgrano Cargas, la empresa china Machinery Engineering Corporation habría entregado al Gobierno de Argentina un préstamo de US$2.470 millones, que más adelante amplió a 4.000 millones.

"Este crédito estaría destinado a quintuplicar la cantidad transportada, la cual crecería de alrededor de 847.000 toneladas en el año 2015 a 4,4 millones a fines del presente año", añadieron.

Cabe consignar que este proyecto implicaría la renovación de 1.600 kilómetros de vías que atraviesan las provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe, y la incorporación de 3.500 nuevos vagones y 107 locomotoras.

Además, permitiría renovar 92 puentes ferroviarios y la circunvalación ferroviaria de la ciudad de Santa Fe.

Desde la entidad rosarina afirmaron que “todo esto constituirá un gran avance para el agro argentino y, en particular, permitirá que las provincias del norte, alejadas de las principales terminales portuarias, puedan transportar cargas con costos logísticos mucho menores".

Además, otros proyectos de China en territorio argentino involucran oro y plata, potasio, litio, parques eólicos, energía solar, centrales nucleares y represas hidroeléctricas.

