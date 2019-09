Baltic exchange ha puesto en marcha un nuevo índice para hacer un seguimiento de los costos de operación de los buques. Inicialmente cubre una gama de buques de graneles, pero el servicio se ampliará a buques tanque y otros sectores.

Baltic Operating Expense Index (BOI) se publicará trimestralmente y se basará en las evaluaciones de tres de las principales compañías independientes de gestión naviera: Anglo-Eastern, Columbia Shipmanagement and Fleet Management. En conjunto, gestionan una flota de más de 1.800 buques. Se espera que otras empresas se unan al panel en el futuro, añadiéndose un cálculo del precio residual a fines de este año.

El director ejecutivo de Baltic Exchange, Mark Jackson, indicó que " Baltic Operating Expense Index pretende dar transparencia a las fluctuaciones de los costos operativos diarios, una de las variables utilizadas por los inversores marítimos para calcular la rentabilidad y el valor residual de sus activos. Ya ofrecemos evaluaciones independientes de carga, compra y venta y desguace. Con la adición de las evaluaciones de gastos operativos, los inversores en transporte marítimo cuentan ahora con un completo conjunto de herramientas para gestionar su riesgo y así ayudar en el proceso de toma de decisiones".

Cada miembro del panel presentará cuatro números, expresados en US$ por día. Se combinarán tres para producir el BOI: Tripulación (US$ por día, incluyendo todas las tarifas); Técnico (US$ por día, incluyendo todas las tarifas); Seguro (US$ por día, incluyendo todos los cargos y reembolsos) y cuarto, una evaluación de un período de cinco años.

El costo de drydock se amortizará en cinco años para obtener un precio en US$/día, pero se publicará por separado y no contribuirá a la inversión de la Comisión de inversiones.

Las evaluaciones se realizarán trimestralmente. Las evaluaciones del cuarto trimestre de 2018 y del primer y segundo trimestre de 2019 están disponibles después de un ensayo reciente. Las evaluaciones del tercer trimestre de 2019 se publicarán el 17 de octubre. El índice estará disponibles en www.balticexchange.com para los suscriptores de los servicios de información de mercado de Baltic Exchange.

Los buques considerados en la evaluación son:

Capesize: 180.000 dwt construidos en "astilleros competitivos de primera clase", con capacidad para 199.000 m3 de graneles, eslora de 290 m, manga de 45 m, calado de 18,2 m SSW. No clasificados como Ice Class, sin scrubber, con cinco años de antigüedad y con inspección especial al día.

Panamax: 82.500 dwt construidos en "astilleros competitivos de primera clase", capacidad para 97.000 cbm, eslora de 229 metros, calado de 14,43 metros. No clasificado como Ice Class, sin scrubber, con cinco años de antigüedad y con la inspección especial al día.

Supramax: 58.328 dwt sobre AAI de 12,80 m de calado construido en "astillero competitivo de primera clase", eslora de 189,99 m, manga de 32,26m, capacidad para 72.360 cbm, 5 bodegas/escotillas, 4 grúas de 30 tm con 4 cucharas de 12cbm. No clasificado como Ice Class, sin scrubber, con 5 años de antigüedad y con la inspección especial al día.

Handysize: 38.200 dwt, calado 10.538m SSW, construido en "astilleros competitivos de primera clase", 47.125 cbm, eslora de 180 m, manga de 29,8 m, 5 bodegas, 5 escotillas, 4 grúas x 30 tm. No clasificado como Ice Class, sin scrubber, con 5 años de antigüedad y con inspección especial al día.

Por MundoMarítimo