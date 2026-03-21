Los principales índices accionarios del sector marítimo y logístico elaborados por Drewry, al 13 de marzo, registraron retrocesos semanales generalizados, en un contexto marcado por la creciente incertidumbre asociada al conflicto en Medio Oriente. Las preocupaciones de los inversionistas respecto de su impacto en el comercio global —tanto marítimo como aéreo— presionaron a la baja las valorizaciones bursátiles, configurando un desempeño inferior al de los principales índices de referencia.

El segmento de tanqueros registró las caídas más pronunciadas. El índice de crudo (DCTEI) descendió 10,8% semanal, mientras que el índice de productos (DPTEI) lo hizo en 11,8%, en ambos casos superando ampliamente la caída del Russell 2000. Estas bajas responden principalmente a toma de ganancias en un contexto de alta incertidumbre, así como a expectativas de menor demanda de transporte. La disrupción en el suministro de petróleo y el alza de precios están incentivando el uso de inventarios existentes, reduciendo los volúmenes de comercio marítimo y presionando las tarifas. En el caso de los productos refinados, además, se anticipa una eventual caída en la actividad de refinerías si los países priorizan el uso doméstico del crudo. Con todo, ambos índices mantienen fuertes alzas en el año: 33,9% en crudo y 26,3% en productos, impulsados por mayores tarifas de fletamento y cambios en las rutas comerciales.

En el transporte de gas, el índice de GNL retrocedió 4% semanal, en línea con el debilitamiento general del mercado, aunque acumula un alza de 6,3% en 2026. Este segmento continúa beneficiándose de un aumento en la demanda spot desde Asia, ante la necesidad de suplir menores envíos desde Qatar. Por su parte, el índice de GLP registró la mayor caída semanal entre todos los segmentos, con un desplome de 18,7%, afectado por la fuerte baja en las tarifas de los buques VLGC y la preocupación por el impacto prolongado del conflicto en este mercado. Aun así, mantiene un avance de 7,9% en el año.

El sector portacontenedor también evidenció debilidad, con el índice DCEI registrando una baja semanal de 2,2%, en un contexto de crecientes riesgos de seguridad vinculados al conflicto con Irán, que elevan las expectativas de una desaceleración en la demanda global. Sin embargo, el índice acumula un alza de 9,3% en el año, apoyado en la fortaleza de las tarifas, con el Drewry World Container Index que mide las tarifas spot, subiendo 8,4% impulsado por la ruta Asia–Europa.

Uno de los mayores retrocesos semanales se observó en el transporte de graneles, cuyo índice (DDBEI) cayó 7,5%, con descensos generalizados entre sus componentes. La naviera D/S Norden lideró las pérdidas con una caída de 14,1%, afectada tanto por la incertidumbre geopolítica como por su exposición al segmento de tanqueros de productos. Pese a ello, el índice muestra un sólido avance de 15,9% en lo que va del año.

El índice de logística (DLEI) cayó 4,4% semanal, superando ampliamente la baja de 1,6% del S&P 500, afectado por temores de una desaceleración en los flujos comerciales que impacte directamente los ingresos del sector. En lo que va del año, el indicador acumula una caída de 2,8%, en línea con el desempeño negativo del mercado accionario general.

En el ámbito portuario, el índice DPEI retrocedió 2,6% en la semana, aunque mantiene una ganancia acumulada de 9,9% en 2026. El desempeño fue dispar entre operadores: mientras los regionales lograron un alza marginal de 0,6%, los operadores globales cayeron 2,2%, reflejando una mayor exposición a disrupciones en el comercio internacional.

Por MundoMaritimo