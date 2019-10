Una serie de hechos contradictorios llevaron al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile (MTT) a declarar desierta la licitación de la barcaza “La Tehuelche”, cuyos servicios de explotación habían sido adjudicados a la empresa Los Torreones para operar en el lago General Carrera, ubicado en el sur de Chile, en la región de Aysén, informó el Diario Aysén.

El pasado miércoles 16 de octubre la Corte de Apelaciones de Coyhaique notificó a la intendenta Geoconda Navarrete, la decisión de darle tramitación al recurso de protección presentado en su contra por Los Torreones, tras considerar ilegal y arbitrario el cobro de una boleta de garantía a la empresa una vez que a esta se le adjudicaron los servicios de la barcaza.

Mediante la Resolución Exenta N° 815 del 2 de septiembre de 2019, la Intendencia de Aysén hizo efectivo el cobro de la boleta con el objetivo de garantizar la seriedad de la oferta pública de otorgamiento de subsidio transporte por un monto de CLP 10 millones.

El gerente general y socio mayoritario de la empresa Los Torreones, Álvaro Torres Navia, aseguró además que la barcaza fue entregada en malas condiciones. “Me pidieron que yo me hiciera cargo de las mantenciones, que por contrato se supone debieran ser pagadas por el adjudicatario y reembolsadas después de 30 días por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Transportes, por lo que el señor Fabián Rojas (subsecretario regional ministerial -seremi- de Transportes) me dijo que yo lo hiciera y que me reembolsaría en febrero o marzo del próximo año”.

Al respecto, Rojas dijo que desde el gobierno tienen “claro cómo fue todo el proceso de licitación, en cuyas bases quedaron claramente establecidas las condiciones, también tenemos claridad de las respuestas que se le entregaron al postulante, respecto a las situaciones que él manifestó en relación a las condiciones mecánicas de “La Tehuelche”.

“En ningún momento se han cambiado las reglas del juego, él (Álvaro Torres) las conocía al momento de postular (…) nadie ha dicho algo distinto a lo que el mismo postulante señaló, que él tenía que realizar estas mantenciones”, agregó Rojas.

Tras esta serie de hechos, el seremi informó que se decidió no hacer efectiva la operación de la barcaza “La Tehuelche” y que dentro del proceso administrativo que lleva la Intendencia se declara desierta la licitación. No obstante, a partir del 1 de noviembre seguirá la continuidad del servicio de “La Tehuelche” mediante trato directo con el actual operador, mientras se llama a una nueva licitación.

Igualmente, se informó que no se volverá a hacer nuevas licitaciones a través de la Intendencia, sino que por medio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).

Por MundoMarítimo