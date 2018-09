“Cuando haces una alianza es porque te sientes bien, así es que estamos contentos de entrar en este acuerdo de cooperación donde ambas publicaciones se apoyarán y así extender nuestro alcance hacia otros mercados con Alphaliner, Alphabulk y Alphatanker”, dice el CEO de AXSMarine, Jacques Goudchaux, quien recientemente firmó un acuerdo de cooperación con la publicación digital latinoamericana MundoMaritimo sobre contenido y análisis.

El ejecutivo de origen francés siente que esta alianza es una oportunidad para optimizar los talentos de ambas compañías. “Estamos igualmente felices de ver el nombre de nuestras publicaciones esparcirse hacia sus mercados (Latinoamérica). Esto es muy positivo y creemos que será beneficioso para ambos y es una ganancia mutua de talento: nuestro contenido y su habilidad de alcanzar a muchos lectores”.

Alcance global

Las publicaciones de AXSMarine tienen un alcance global, mostrando las tendencias e información para los mercados internacionales con la intención de entregar un contexto lo más general y amplio posible. “Es imposible tener el 100% de la información disponible, porque hay demasiadas variables que considerar. Por eso es que tener información comprensiva es clave para nuestros clientes. Al final, las personas buscan información porque es fundamental para la toma de decisiones. Cuando miras cifras que vienen de reportes internacionales sobre patrones del shipping y movimiento de commodities, esa información ya está diferida. Por lo tanto, se pueden apreciar las tendencias, pero los datos ya no están tan frescos. Nuestras publicaciones son adicionales a nuestro negocio principal que consiste en plataformas online: AXSMarine está presente en las tres principales verticales (Drybulk, Tanker, Contenedores) y ahora ofrece un módulo online llamado Trade Flows, el cual genera reportes inmediatos con inteligencia y fáciles funciones de exportación”, explica Goudchaux.

“Hay otras compañías que están buscando entregar soluciones similares, pero nunca habrá una solución perfecta porque no se puede acceder a toda la información de una sola vez. Hemos alcanzado el 87% de confiabilidad en términos de conocer qué carga está en los cargueros. Conocemos más del 90% del mercado de dry bulk y si de mineral de hierro se trata, tanto en naves Capesize como Panamax conocemos más del 97% del tipo de carga a bordo. Todos quieren 100% en tiempo real, pero esto no es posible. Con este nivel de porcentaje y casi sin margen de error de tiempo, nosotros lo catalogamos como ‘tiempo real’. Monitoreamos el mercado de manera permanente para determinar el tipo de carga a bordo de los diferentes barcos. Tenemos una base de datos de dueños de embarcaciones, con parámetros técnicos, 50 mil polígonos definiendo anclajes, puertos, terminales, recalada y corredores navegables, etc. Cada vez que una nave cruza una u otra línea, nosotros captamos información valiosa y entregamos una gran cantidad de analítica relacionada para cifras de congestión para modelar tiempos”, detalla el CEO sobre cómo funciona AXSMarine para acceder a información y ponerla a disposición de sus clientes. Goudchaux enfatiza que no se presta atención de manera especial a ninguna zona geográfica, ya que AXSMarine sirve a la industria global.

AXSMail y otras novedades

Desde 2000, AXSMarine ha estado constantemente desarrollando soluciones digitales online para mejorar la experiencia de usuario de los clientes, poniendo información a su disposición en tiempo real y entregando análisis y otros datos importantes para la toma de decisiones. Así es cómo nació AXSMail. “Cuando recibes grandes volúmenes de información y datos, el desafío está en ser rápido y eficiente en manejarlo. AXSMail es una solución colaborativa, ahorra tiempo y permite manejar el negocio de manera más eficiente. Solo se necesita una conexión a internet”, comenta Goudchaux sobre la más reciente herramienta web. Se trata de un portafolios completo que optimiza los hilos de correos electrónicos nunca antes visto, permitiendo a los usuarios administrar y fusionar fácilmente múltiples carpetas de correos, al mismo tiempo de poder trabajar en privado o de modo colaborativo en tiempo real. “Además, tenemos un equipo de soporte al cliente que busca expandir el conocimiento sobre las capacidades de nuestro sistema, de modo de que el cliente tenga la oportunidad de utilizar las diversas aplicaciones. AXSMail estará disponible para todos en cada rincón del planeta”, dice el ejecutivo, quien revela que la plataforma será lanzada durante este mes de septiembre de 2018.

Pero AXSMail no es la única novedad de la compañía. Goudchaux adelanta que se está trabajando en una solución para manejar información en paralelo sobre tanqueros, contenedores, bulk y cualquier otro tipo de nave y que estará disponible para fines del presente año. “Algunas personas quieren sistemas donde puedan manejar su propia información sobre barcos, planos, certificados, documentos, contratos, etc. Estamos desarrollando una plataforma, que estará a disposición de todos nuestros clientes y a un costo razonable, ya que queremos servir a la comunidad lo más posible con lo que necesitan. Hay demasiadas compañías que guardan información de manera fragmentada y esto es costoso”.

También está el reforzamiento y mejora de las herramientas de analítica para ofrecer mayor cantidad de datos procesados para el beneficio de los clientes, el cual incluso podrán alimentar de manera directa hacia sus propios sistemas internos.

El futuro

AXSMarine y Alphaliner fueron pioneros en 2000. Al inicio de la revolución del ‘puntocom’, hubo gran cantidad de start-ups que ofrecían soluciones digitales, pero solo AXSMarine supo desarrollar lo que el mercado necesitaba. El escenario en 2018 es similar: hay muchas plataformas online, peor ninguna cuenta con la experiencia y set de datos que AXSMarine ha aprendido a cultivar durante los pasados 18 años. Por lo tanto, Goudchaux predice que dentro de los próximos 5 años, probablemente el 80% de estas start-ups desaparecerán. “Quienes sobrevivan serán aquellos que hayan sido capaces de entregar datos buenos, confiables y las herramientas precisas para manipularlos. Ahí es donde veo la tendencia. Y luego está, por supuesto, el largo plazo donde cada vez más se buscará manejar la información de manera centralizada”.

Por MundoMaritimo