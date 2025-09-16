AXSMarine, compañía especializada en soluciones avanzadas para profesionales del transporte marítimo, anunció la obtención de la certificación ISO/IEC 27001:2022, reconocida mundialmente como el estándar más exigente en sistemas de gestión de seguridad de la información (ISMS).

La certificación cubre todo el ciclo de vida de sus productos: diseño, desarrollo, ventas, implementación, alojamiento, operación y soporte. Esto garantiza que la compañía cumple con los más altos estándares internacionales para resguardar datos sensibles y ofrecer tecnología confiable y segura a sus clientes en todo el mundo.

“Recibir la certificación ISO 27001:2022 subraya nuestro compromiso con la seguridad, la resiliencia y la confianza. En la era digital actual, el riesgo de ciberataques, filtraciones de datos y otros incidentes de seguridad está siempre presente. Esta certificación demuestra nuestro enfoque proactivo para construir un sistema de gestión integrado que se alinee con las mejores prácticas de la ISO y proteja a nuestros clientes”, afirmó Olivier Vigneron, COO de AXSMarine.

Un estándar global para proteger información crítica

La norma ISO/IEC 27001:2022 establece los requisitos para implementar, mantener y mejorar de manera continua la seguridad de la información. Su marco permite a las organizaciones identificar riesgos, aplicar controles de seguridad, capacitar a sus equipos y evolucionar de forma constante frente a nuevas amenazas cibernéticas.

En sectores como el marítimo y de commodities, donde las transacciones son complejas y la información altamente sensible, esta certificación representa un valor estratégico. En la práctica, se traduce en menos interrupciones operativas, mayor confiabilidad de los servicios y una relación de confianza más sólida con los clientes.

Sello de confianza en un entorno de riesgos crecientes

Los incidentes de ciberseguridad en la industria marítima han aumentado en los últimos años. Casos de ataques a puertos, navieras y operadores logísticos han evidenciado la vulnerabilidad del comercio global, con impactos que van desde demoras en la carga hasta pérdidas financieras y daño reputacional.

En este contexto, AXSMarine refuerza su propuesta de valor ofreciendo a sus clientes beneficios concretos:

Mayor protección frente a ataques y vulneraciones.

frente a ataques y vulneraciones. Más resiliencia de los sistemas, reduciendo tiempos de inactividad y riesgos operativos.

de los sistemas, reduciendo tiempos de inactividad y riesgos operativos. Cumplimiento internacional , que facilita a sus clientes atender sus propias obligaciones regulatorias.

, que facilita a sus clientes atender sus propias obligaciones regulatorias. Tranquilidad, gracias a la validación de un organismo independiente y reconocido.

Para AXSMarine, la certificación ISO no representa un punto final, sino un hito dentro de una estrategia más amplia orientada a la mejora continua. “Nuestros clientes confían en nosotros para soluciones críticas en el comercio y la comunicación global, y este logro confirma que contamos con las personas, procesos y tecnologías necesarias para proteger lo que más importa”, agregó Vigneron.

Des la compañía destacaron además que esta esta certificación significa más que cumplir con una norma: “representa soluciones confiables, preparadas para el futuro y respaldadas por una rigurosa gestión de la seguridad de la información. A medida que la digitalización sigue transformando la industria marítima, de commodities y de comunicaciones, seguimos comprometidos a liderar el camino con plataformas innovadoras, seguras y resilientes que empoderan a profesionales en todo el mundo”.

Por MundoMaritimo