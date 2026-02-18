Antofagasta Terminal Internacional (ATI) continúa consolidando su rol como actor estratégico de la logística portuaria del norte de Chile, tras coordinar y ejecutar con éxito una compleja operación de salida de carga sobredimensionada desde el puerto de Antofagasta.
“Este tipo de operaciones refleja el rol que cumple ATI como un nodo logístico clave para cargas sobredimensionadas. Nuestra experiencia, planificación anticipada y coordinación con organismos públicos y usuarios nos permite ejecutar maniobras complejas con los más altos estándares de seguridad, eficiencia y control operacional, sin duda este trabajo colaborativo con todos los actores involucrados dio como resultado una operación exitosa”, señaló el jefe comercial de ATI, Víctor Tobar.
La maniobra consideró el retiro de dos cargas de grandes dimensiones, con diámetros de 6,5 y 8,5 metros, las cuales fueron trasladadas en camiones cama baja en horarios de menor congestión, con estrictos protocolos de seguridad y conforme a estudios de ruta previamente desarrollados.
Estas piezas son engranajes fundamentales de los equipos conocidos como Rotopalas, utilizados en el sector minero, específicamente en los procesos de excavación continua.
Ambas piezas arribaron al puerto en la “MN Star Lima”. Para su movilización, el terminal implementó una planificación integral que incluyó la revisión de espacios críticos en la salida del puerto y en la ruta por la ciudad, en coordinación anticipada con los organismos correspondientes. Este trabajo permitió asegurar una ejecución eficiente, coordinada, segura y sin interferencias, reafirmando la capacidad para movilizar cargas proyectos de alta complejidad.
Por su parte, la ejecutiva comercial y encargada de Logística de Glotso SpA, Paulina Lloyd, destacó el trabajo colaborativo desarrollado. “Se trató de una operación exigente, que se ejecutó de manera exitosa gracias al compromiso, la coordinación y el acompañamiento permanente del equipo de ATI en cada etapa del proceso”.
“La gestión se realizó junto a partners estratégicos como ULTRAMAR Agencia Marítima. Agencia de Aduanas Pedro Serrano; Opazo Muellaje SpA; Transportes Jaime GAC SpA; y Proyectos y Esap SpA - Ingeniería y Proyectos, cuya articulación fue clave para cumplir en tiempo y forma, entregando certeza y respaldo operativo”, agregó.
“ATI reafirma una vez más su posicionamiento como un terminal altamente especializado en operaciones logísticas complejas, aportando continuidad a la cadena de suministro y fortaleciendo la competitividad del sistema portuario regional”, señaló el terminal en un comunicado.
Ian Taylor ejecuta servicio integrado para transporte de carga sobredimensionada desde Alemania a Perú
EPAustral realiza inédito transporte de aerogeneradores desde el Terminal Mardones a la Rampa Tres Puentes, en el extremo sur de Chile
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.