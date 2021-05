A fines de marzo, el portacontenedores "Ever Given", uno de los mayores del mundo, encalló en la sección sur del Canal de Suez. Durante un bloqueo de seis días, más de 350 buques se mantuvieron a la espera en aguas cercanas mientras otras naves optaban por el largo desvío alrededor del Cabo de Buena Esperanza.

El bloqueo del Canal de Suez, llevó a una serie de destacados especialistas del transporte marítimo mundial a revisar las disposiciones y prácticas de acceso de los buques que utilizan infraestructuras y pasos marítimos de capacidad limitada. Información clave para planificar las operaciones y optimizar la utilización de las infraestructuras a lo largo de la cadena de suministro marítimo.

Cabe destacar que los especialistas que participaron en la formulación de la propuesta figuran Mikael Lind, Research Institutes of Sweden (RISE) and Chalmers University of Technology; Wolfgang Lehmacher, Anchor Group; Lars Jensen, Vespucci Maritime; Theo Notteboom, Ghent University and Antwerp Maritime Academy; Torbjörn Rydbergh, Marine Benchmark; Rachael White, Next Level and Cool Logistics; Hanane Becha, UN/CEFACT; Luisa Rodriguez, UNCTAD; y Peter Sand, BIMCO.

Los especialistas evaluaron hasta qué punto "un modelo de derivación de números de cola" basado en la secuencia de arribo de los buques a las dos entradas del Canal de Suez se traduciría en el paso real por el Canal. A partir de estas observaciones, exploraron formas de predecir las colas mediante la previsión del caudal del Canal de Suez en base a patrones "normales" de llegada a ambos extremos.

Alta incertidumbre

Según el análisis, el paso por el Canal se rige principalmente por el principio del "primero en llegar". Pese a este orden, al día siguiente de la reapertura del Canal, los agentes de las cadenas de suministro marítimo no podían estimar cuándo podría pasar un determinado buque que estaba esperando en la cola. La misma preocupación se planteó con respecto a los buques que se dirigían al Canal.

Esta incertidumbre puso de manifiesto la necesidad de contar con mejores herramientas para que las partes interesadas conozcan la situación real y prevean el flujo de buques a través de los puntos de estrangulamiento.

Descripción del modelo propuesto

El servicio AIS, basado en el seguimiento del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y que utiliza la tecnología de comunicación por satélite, produce una instantánea real de la situación en el momento de la reapertura del Canal de Suez. Estas instantáneas pueden producirse en cualquier momento y lugar. Conocer o estimar la capacidad de tránsito del Canal y el número probable de buques en espera permitiría calcular la hora óptima de llegada a una entrada y, por tanto, la velocidad óptima para un buque que se dirija al Canal.

Combinado con los datos sobre los patrones normales de llegada de los buques al Canal, se podría proporcionar la base para predecir cuándo un buque que se aproxima podrá hacer un tránsito. Esta información y la acción sobre ella podrían conducir a menos colas y congestión y posiblemente a un ahorro significativo de combustible y emisiones.

Los datos del AIS ofrecen la posibilidad de captar el movimiento de todos los buques que se dirigen al Canal. Así, se pueden construir modelos de predicción que tengan en cuenta el número de buques que se dirigen al Canal para calcular el tiempo de espera previsto y la disponibilidad de franjas horarias alternativas. A medida que los buques ajustan su velocidad, actuando sobre esa información y previsiones, la situación futura prevista en el Canal para otros buques que se aproximan cambiaría

De este modo, el contexto de cada buque se convierte en una función del comportamiento de los demás buques que se dirigen al Canal. Por lo tanto, es esencial la actualización continua del conocimiento de la situación en un entorno abierto de intercambio de datos.

Para los especialistas existe una necesidad de un mecanismo que permita tanto a los proveedores de infraestructuras como a los co-usuarios coordinar sus operaciones de forma virtual. Inspirándose en la forma en que se organizan las prácticas humanas, sería razonable considerar la implantación de "billetes virtuales de arribo y de tránsito", concedidos mientras el buque está en ruta.

Este sería el primer paso hacia un modelo basado en la demanda y las necesidades, en el que el número de cola se determina antes de la llegada del buque. "Se trata de pasar de un gobierno basado en la llegada real a la economía de la llegada y a la cita virtual que está empezando a surgir en el sector marítimo"

Según los especialistas, ya se han visto movimientos similares en el sector portuario con la introducción de sistemas de reserva de vehículos (VBS) para gestionar el flujo de camiones para recoger y entregar contenedores, ayudando a los operadores de terminales a optimizar las operaciones de puertas y patios y a reducir las colas de camiones fuera de sus instalaciones. Si se traslada el concepto de billete virtual a los entornos de canales y puertos, las citas actualizadas periódicamente entre los buques y los operadores de las terminales también permitirían optimizar aún más el funcionamiento de los VBS.

Eso si advierten que la eficacia y la viabilidad de estos modelos dependen de una amplia participación en un servicio de previsión y gestión de infraestructuras, que debe ser fácil de usar y accesible para todos. Cuanto mayor sea el nivel de inteligencia de los datos sobre los puntos de estrangulamiento y sobre las rutas marítimas, mayor será el nivel de precisión de las predicciones que pueden alcanzarse como base para las operaciones de los buques y de las infraestructuras con capacidad limitada.

Lo ideal sería que el uso de esta información se coordinara entre todos los operadores marítimos y los operadores de terminales, lo que llevaría a una reducción del riesgo de congestión portuaria imprevista, así como a una rutina de asignación de amarres más optimizada por parte de las terminales.

De acuerdo con los especialistas el principio del "primero en llegar" puede resultar un modelo obsoleto. Compartir datos con partes de confianza para crear inteligencia es un objetivo obvio en la era digital. "La digitalización marítima se está acelerando y es una parte esencial de la solución. Una metodología y un modelo de desbloqueo de puntos de estrangulamiento marítimos que permita la coordinación antes de la llegada física nos parece una llamada a la acción oportuna y pertinente en los tiempos turbulentos e inciertos de hoy".

Por MundoMarítimo