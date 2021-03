Samsung Heavy Industries (SHI) anunció la obtención de una orden de US$2.500 millones para construir 20 portacontenedores. Según el acuerdo, Samsung Heavy Industries entregará los buques de 15.000 TEU, en los que se montarán dispositivos de ahorro de energía, para junio de 2025, informó Yonhap.

En lo que va de año, SHI ha conseguido un total de US$5.100 millones en órdenes para la construcción de 42 buques, con lo que ha alcanzado el 65% de su objetivo anual de pedidos de US$7.800 millones.

Gracias al reciente aumento de los pedidos, el portafolio de órdenes de SHI aumentó hasta los US$25.800 millones en marzo, frente a los 22.200 millones de hace un año.

"Las órdenes de portacontenedores y tanqueros han aumentado este año gracias a la recuperación del comercio marítimo mundial y al aumento de los fletes marítimos", aseguraron desde SHI, firma que ha conseguido 34 de los 66 portacontenedores de 12.000 TEUs encargados en todo el mundo en lo que va de año, y domina el mercado de portacontenedores con una cuota del 52%.

Por su parte, Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. (KSOE) informó que obtuvo una orden por US$562 millones de parte de la línea naviera taiwanesa Wan Hai Lines para construir cinco portacontenedores. El acuerdo firmado prevé que KSOE comience a entregar los buques de 13.200 TEUs en el primer semestre de 2023. Los portacontenedores serán construidos por Hyundai Heavy Industries Co.

Cabe mencionar que KSOE tiene tres unidades de construcción naval: Hyundai Mipo Dockyard Co., Hyundai Samho Heavy Industries Co. y Hyundai Heavy Industries Co. (Yonhap)

La bonanza en el sector de construcción naval surcoreano deriva del aumento de órdenes ante los indicios de recuperación de la economía mundial, así como del monopolio de las empresas surcoreanas en cuanto a construcción de portacontenedores y tanqueros.

De hecho, según Clarkson Research, consultora británica del sector, Corea del Sur captó durante el primer trimestre de 2021 un volumen total de 4.020.000 CGT (toneladas brutas compensadas), un 43% del total de órdenes a nivel mundial.

Por MundoMarítimo