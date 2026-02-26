El acelerado desarrollo de astilleros de construcción naval en distintos países responde a objetivos que van más allá del transporte marítimo comercial, incluyendo la seguridad nacional, el crecimiento económico y la autonomía estratégica. Sin embargo, de acuerdo Con un análisis de Drewry, en el actual contexto de descarbonización del sector, son los astilleros de reparación los que comienzan a captar un mayor interés desde la perspectiva de inversión.

El mercado global de construcción naval alcanzó su punto máximo en 2010, con entregas agregadas por 54 millones de CGT (Tonelaje Bruto Compensado). Posteriormente, la sobreoferta de capacidad y la debilidad en la mayoría de los segmentos del transporte marítimo provocaron una contracción que tocó fondo en 2020, con 29 millones de CGT. No obstante, el repunte de los ingresos en los segmentos de portacontenedores y transporte de GNL tras la pandemia impulsó una recuperación del mercado.

Según Drewry, los astilleros de construcción naval desempeñan un rol clave en el empleo y en el desarrollo de industrias asociadas, como la manufactura de acero, servicios de ingeniería y suministro de equipos. Además, “esta industria es crítica para el desarrollo de estrategias nacionales de largo plazo, ya que implica la construcción de buques y resulta fundamental para la seguridad de las cadenas de suministro”.

Actualmente, el libro de órdenes y los calendarios de entrega muestran que los astilleros están completamente comprometidos para los próximos tres años, generando restricciones de capacidad que están impulsando tanto la expansión de instalaciones existentes como la reactivación de astilleros inactivos y el desarrollo de nuevas instalaciones. A esto se suman iniciativas gubernamentales en países como Estados Unidos, India e Indonesia para promover inversiones en esta industria.

Pese a ello, sectores clave como el granelero y el de tanqueros han mantenido órdenes relativamente bajas —entre 10% y 20%— debido a mercados débiles y a la incertidumbre en torno a las regulaciones ambientales. Sin embargo, el aumento gradual de la demanda y la recuperación de los ingresos permitirían anticipar un incremento en los pedidos de nuevas naves, “con la mayoría de las órdenes probablemente orientadas a buques de combustible dual”.

En contraste, el mercado de reparación naval presenta una dinámica distinta. Este segmento está respaldado por cinco factores de demanda principales: reparaciones no planificadas, mantenimiento periódico, ajustes estratégicos, retrofits (modernizaciones) regulatorios y conversiones. Al ser menos cíclica, la industria de reparación presenta márgenes brutos y operativos superiores a los de la nueva construcción.

El principal impulso para este segmento proviene del aumento sostenido de los retrofits vinculados a la transición energética. Antes de la introducción de regulaciones para la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), la adopción de tecnologías como los dispositivos de ahorro energético (ESDs) o de mejora de propulsión (PIDs) respondía únicamente a la necesidad de reducir el consumo de combustible. Hoy, el crecimiento anual compuesto de las modernizaciones entre 2021 y 2025 ha alcanzado aproximadamente un 24%, lo que indica que “las regulaciones han sido un motor clave de estas actividades”.

Normativas como FuelEU Maritime están fomentando tanto la construcción de buques de combustible dual como la adaptación de naves existentes, así como la incorporación de sistemas de propulsión asistida por viento (WAPS). Asimismo, conversiones estructurales como la extensión de de naves o modificaciones en la superestructura también incrementarán la demanda por servicios de reparación.

Proyecciones

Aunque en octubre de 2025 el Comité de Protección del Medio Marino de la OMI decidió aplazar la adopción del marco Net-Zero, Drewry sostiene que, de implementarse sin cambios en los mecanismos de penalización, “los retrofits de combustibles alternativos y PID/ESD aumentarán rápida y exponencialmente”.

En este contexto, el crecimiento previsto de las flotas granelera, de tanqueros y de portacontenedores en la próxima década —junto con la demanda por tecnologías como captura de carbono a bordo (OCCS), sistemas WAPS y motores dual-fuel— impulsará simultáneamente la demanda por astilleros de construcción naval y de reparación, abriendo nuevas oportunidades de inversión en ambos segmentos.

