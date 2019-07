En China se fusionarán dos de los mayores constructores de buques -China Shipbuilding Industry Corp. (CSIC) y China State Shipbuilding Corp. (CSSC)- para crear un gigante industrial y militar estatal, que se enfocaría a la construcción de portaaviones, buques de guerra, cargueros o petroleros, según informó Bloomberg.

El país asiático ya registra experiencias similares en los sectores de fabricación de trenes y transporte de contenedores.

El caso de la apuesta por contar con un consorcio en construcción naval, se da en el contexto que China busca ampliar su influencia comercial y política en la región Asia-Pacífico.

Cabe destacar que la nueva entidad, que lleva estudiándose desde hace más de un año, generaría más del doble de los ingresos conjuntos de las surcoreanas Hyundai Heavy Industries Co., Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. y Samsung Heavy Industries Co., los tres mayores constructores navales del mundo por valor de mercado.

Escenario bursátil

El proyecto para fusionar ambas empresas se da en un contexto favorable en el mercado bursátil, ya que CSSC Offshore y Marine Engineering Group Co., controlados por CSSC, saltaron hasta un 15% en la Bolsa de Hong Kong. Mientras que China CSSC Holdings Ltd. y China Shipbuilding Industry Co. (CSIC) llegaron a avanzar un 10% en la Bolsa de Shanghái.

Los astilleros chinos CSSC y CSIC, que se pretenden fusionar, fueron creados en julio de 1999, según un plan para aumentar la competencia y la eficiencia de las empresas de defensa del país asiático. La reestructuración conjunta de las empresas aún no se ha finalizado y está pendiente de aprobaciones regulatorias.

También destacan por ser pioneros en la construcción de naves para el transporte de hidrocarburos. Hudong Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., parte de CSSC, fue el primer astillero en China en construir buques tanque de gas natural licuado. En tanto, que CSIC fue el primer astillero en construir un petrolero de grandes dimensiones.

Por MundoMaritimo