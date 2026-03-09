La industria de construcción naval de China continúa consolidando su liderazgo en el mercado global de nuevos buques. Durante el último año, los principales astilleros del país asiático han reforzado su posición en cuanto a órdenes de construcción internacionales, que abarcan desde VLCC, buques GNL, portacontenedores y graneleros, informa Veson Nautical.
De acuerdo con los datos más recientes del sector, los 10 principales astilleros chinos han concentrado inversiones significativas en nuevas órdenes, reflejando la fuerte demanda de capacidad y el posicionamiento estratégico de China en la industria naval mundial.
Hengli Shipbuilding lidera con amplio margen
En lo más alto del ranking se ubica Hengli Shipbuilding, que durante el último año recibió 174 órdenes de construcción, con un valor estimado de US$16.000 millones, superando ampliamente al resto de sus competidores.
El crecimiento de este astillero resulta particularmente llamativo, considerando que se trata de una instalación relativamente nueva, establecida a comienzos de la década de 2020 tras la adquisición del antiguo STX Dalian ubicado en la isla de Changxing, en Dalian.
En su libro de órdenes predominan los Very Large Crude Carriers (VLCC), que representan cerca del 31% de las órdenes en bloque. Entre los contratos recientes destaca la orden realizada por Capital Maritime & Trading, que encargó 11 VLCCs de 306.000 dwt, programados para entrega entre 2028 y 2029, con un valor contractual cercano a US$120 millones por unidad.
Los tanqueros LR2 constituyen el segundo tipo de buque más solicitado en el astillero (cerca del 15%), seguidos por portacontenedores Post-Panamax, que representan aproximadamente 12% de las órdenes.
Impulso de construcción de graneleros de gran tamaño
El segundo lugar del ranking corresponde a Qingdao Beihai Shipbuilding, que desde febrero de 2025 ha recibido 77 nuevas órdenes con un valor estimado de US$6.900 millones.
La actividad de este astillero se concentra principalmente en el segmento Capesize, incluyendo 31 buques Newcastlemax de alrededor de 210.000 dwt ordenados por Cosco Shipping Bulk, cuya entrega está prevista entre 2027 y 2031.
Además, el astillero construye 10 buques de transporte de graneles minerales de 325.000 dwt para Shandong Shipping Corporation, con entregas programadas entre 2027 y 2029. Estas naves, valoradas en cerca de US$130 millones cada una, incorporarán propulsión dual metanol y operarán bajo contratos de largo plazo con el brasileño Vale.
Refuerzo de segmentos de granelero y de portacontenedores
En tercer lugar, se ubica Wuhu Xinlian Shipbuilding, con 66 buques ordenados durante el último año, por un valor aproximado de US$2.800 millones.
En este astillero predominan los Ultramax Bulkers (31%) y Small Handy Bulkers (15%). Entre las operaciones destacadas se encuentra la orden de 10 graneleros Ultramax realizado por Huaxing Shipping, con entregas previstas entre 2027 y 2029.
El cuarto puesto corresponde a Fujian Mawei Shipbuilding, que ha recibido 64 contratos de nuevas construcciones con un valor cercano a US$2.600 millones.
La mayoría de sus órdenes se concentra en Panamax Bulkers (46%) y Handy Container Ships (37%). Dentro de su libro de órdenes destacan 30 graneleros Panamax solicitados por Cosco Bulk Carrier, así como 18 portacontenedores de 1.800 TEUs ordenados por Eastern Pacific Shipping, con entregas previstas entre 2027 y 2029.
Demanda sostenida impulsa actividad en astilleros
En el quinto lugar figura New Times Shipbuilding, con 50 buques ordenados y un valor cercano a los US$6.000 millones.
Por su parte, Hudong-Zhonghua Shipbuilding destaca en términos de valor de contratos, acumulando US$6.000 millones en inversiones para 37 buques, impulsado principalmente por órdenes de grandes buques GNL, que representan cerca del 35% de su libro de órdenes, seguidos por VLCCs con aproximadamente 30%.
En conjunto, la intensa actividad en los principales astilleros chinos refleja un libro de órdenes que se extienden bien entrada la próxima década, con contratos de alto valor y una demanda diversificada en múltiples segmentos del transporte marítimo.
El ascenso acelerado de Hengli, la especialización de Hudong-Zhonghua en buques gaseros de alto valor y la amplia actividad del resto de los astilleros configuran el panorama de una industria que opera a plena capacidad y sin señales claras de desaceleración en el corto plazo.
Por MundoMaritimo
