La Asociación Nacional de Agentes de Naves de Chile (ASONAVE) anunció la reincorporación de Inchcape Shipping Services como nuevo socio del gremio, en un hecho que, según calificó, “refuerza de manera sustantiva la representatividad de la asociación dentro del sistema portuario nacional”.
La llegada de Inchcape Shipping Services -empresa que atiende cerca del 10% de las recaladas en los principales puertos del país- permite a ASONAVE acercarse al 70% del agenciamiento marítimo nacional, consolidando su posición como el principal referente gremial del sector frente a autoridades, empresas portuarias y actores del comercio exterior.
El presidente de ASONAVE, Gonzalo Fernández, señaló que “estamos muy contentos con el regreso de Inchcape Shipping Services. Es una empresa con una trayectoria internacional muy relevante y con una fuerte presencia en Chile. Su incorporación aumenta de manera sustantiva nuestra representatividad, acercándonos al 70% de las recaladas de naves que arriban al país, lo que fortalece enormemente nuestra capacidad de acción gremial”, afirmó.
Por su parte el gerente general de Inchcape Shipping Services Chile, Víctor Oelckers, explicó que la decisión de reincorporarse a ASONAVE responde al rol estratégico que hoy cumple el gremio en el desarrollo y proyección del sistema portuario chileno. “Nos animó a reincorporarnos la labor que está realizando ASONAVE, que ha sido muy sólida en términos de velar por la competitividad del sistema portuario chileno”.
“Cuando hablamos de competitividad, hablamos de eficiencia, eficacia, seguridad operacional y costos. ASONAVE ha liderado una agenda de trabajo seria, articulada con autoridades, empresas portuarias y los distintos actores del mercado, preparando al sistema portuario para los desafíos de la próxima década”, añadió.
Oelckers destacó además que ASONAVE se ha consolidado como un canal clave para la representación de la industria de los agentes marítimos, que por ley actúan en nombre de la gran mayoría de los armadores extranjeros que operan en Chile. “El 95% del comercio exterior del país se mueve por vía marítima. Unirnos a ASONAVE nos permite fortalecer una agenda común para exigir un sistema portuario más eficiente, competitivo y con visión de crecimiento, algo fundamental para que Chile no pierda atractivo frente a otros países de la región”, enfatizó.
La incorporación de este nuevo socio se produce en un contexto en que ASONAVE ha intensificado su trabajo gremial en materias clave para el sector, como la competitividad portuaria, la Tarifa Única Portuaria y los debates regulatorios en torno al Royalty Portuario, temas con impacto directo en el comercio exterior y la cadena logística del país.
Por último, ASONAVE enfatizó que con este hito, reafirma su compromiso de actuar como una voz técnica, representativa y propositiva, orientada a fortalecer el sistema portuario nacional, resguardar la competitividad de Chile y contribuir al desarrollo sostenible del comercio marítimo.
