La Asociación Nacional de Agentes de Naves de Chile (ASONAVE) realizó su Asamblea General de Asociados 2026, instancia en la que se aprobó el balance correspondiente al ejercicio 2025, la memoria anual del gremio y la continuidad de su actual estructura directiva para el período 2025-2027. La jornada, desarrollada el 9 de abril, congregó a representantes de Agental, AGUNSA, B&M, Ian Taylor, Inchcape Shipping Services, Marval y Somarco, compañías que integran el gremio, el cual representa actualmente más del 62% del agenciamiento de naves en Chile.

Durante la asamblea se presentó el trabajo desarrollado por la asociación a lo largo de 2025, un período marcado por una agenda gremial activa, mayor visibilidad pública y un esfuerzo sostenido por consolidar a ASONAVE como una voz técnica y representativa frente a los principales temas que impactan al sector.

Memoria Anual 2025

Uno de los hitos de la reunión fue la presentación y aprobación de la memoria anual 2025, documento que este año adoptó un formato más moderno y estratégico, incorporando no solo la gestión institucional y gremial, sino también el posicionamiento comunicacional que ha venido fortaleciendo la asociación en el debate público.

El presidente de ASONAVE, Gonzalo Fernández, hizo un balance positivo de la gestión realizada durante 2025 y destacó el fortalecimiento institucional que ha experimentado el gremio. Agregó que vienen desafíos importantes por delante, especialmente en materias como las licitaciones portuarias, los temas laborales asociados a la actividad y discusiones que inciden directamente en la competitividad del comercio exterior chileno, como el royalty portuario y la transparencia en el uso de la Tarifa de Uso Portuario (TUP).

Por su parte, Fernando Angulo Philips, director de ASONAVE y representante de Agencia Marítima Valparaíso (Marval), advirtió que el foco de los próximos años debe estar puesto en el desarrollo real de la infraestructura portuaria. “Desde hace muchos años se habla de logística, pero lo que se debería hablar es de puertos, porque la logística no existe si no existe un puerto. El centro del problema de Chile está en la infraestructura, en la conectividad y en las aguas de abrigo”, puntualizó.

Proyecciones 2026

Por su parte, Matías Laso, gerente general de AGUNSA, destacó que el período que viene será particularmente relevante para la actividad marítimo-portuaria, dada la reactivación y proyección de distintos puertos del país. “Estamos en momentos cruciales, donde la actividad gremial también es fundamental. La vinculación puerto-ciudad es un tema central, así como entender bien los proyectos portuarios que vienen y cómo vamos a poder participar todos los actores que tenemos interés en ellos”, comentó.

El vicepresidente Ejecutivo de ASONAVE, Claudio Morales comentó que para 2026 el gremio seguirá concentrado en materias estratégicas como la evolución de la Ventanilla Única Marítima -VUMAR-, la transparencia en el cobro de la TUP, el seguimiento a los procesos de concesión portuaria y el fortalecimiento del trabajo con sus consejos locales en distintos puertos del país.

Asimismo, adelantó que ASONAVE mantendrá su agenda internacional con participación en la Asamblea General de la Cámara Interamericana de Agentes de Naves (CIANAM) en Lima y en la Asamblea General de FONASBA en Tokio, reforzando así su presencia en instancias globales vinculadas al sector.

Por MundoMaritimo