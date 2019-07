El próximo jueves 18 de julio se realizará la ceremonia oficial de puesta de quilla del rompehielos “Antártica I” que construye la empresa pública para la Armada de Chile. La colocación de la quilla marcará un hito importante del proyecto “Antártica I” y tendrá un especial significado para Asmar al marcar el inicio de los trabajos de construcción en la grada de lanzamiento del nuevo buque.

La construcción de la nave comenzó el 16 de agosto de 2018 y a finales de marzo de 2019 tenía listos cinco bloques modulares de un total de 33 que conformarán el casco del buque.

Según publicó infodefensa.com, “Antártica I” es el primer proyecto de construcción de un rompehielos que ejecuta un astillero del Pacífico Sur Occidental. La nave será capaz de realizar tareas logísticas, operaciones de búsqueda y rescate, investigación científica y reabastecimiento de las bases y estaciones científicas chilenas situadas en la Antártida.

En marzo de 2015, la Armada de Chile otorgó a Asmar un contrato para la definición conceptual de un buque antártico y la selección de un diseño de ingeniería básica. Luego realizó un concurso internacional y seleccionó el modelo Vard 9 203 propuesto por la firma canadiense Vard Marine del grupo italiano Fincantieri.

Asmar programa la botadura al mar del “Antártica I” en agosto de 2022 y el cronograma establece la entrega del rompehielos a la Armada de Chile en el año 2013.

Características

La nave posee clasificación Ice Class (PC5) y será capaz de romper una capa de hielo de un metro de espesor de un año de antigüedad cubierto con hasta 20 centímetros de nieve a una velocidad de tres nudos. Tendrá una eslora de 111 metros, 21 metros de manga y 7,2 metros de calado y será capaz de operar a una temperatura de -30ºC. Dispondrá de un alcance de 14.000 millas náuticas, autonomía para operar 60 días y su velocidad máxima será de 15 nudos.

El buque contará con dos motores marinos de 4.700 KW, una línea completa de propulsión y hélice, un propulsor de proa, tecnología de posicionamiento dinámico SeaStream (DP) y un sistema de automatización para optimizar el rendimiento de los motores del fabricante GE`s Electric Marine Solutions, además de dos generadores de 4.700 bkW y dos generadores de 1.900 bkW.

El rompehielos poseerá cubierta de vuelo y hangar para dos helicópteros de transporte AS 332L Super Puma. Tendrá una dotación de 76 tripulantes y podrá transportar en cada viaje 44 científicos. Contará con ecosondas, sonares, perfilador de fondo, perfilador de corrientes y posicionador acústico de alta precisión de Kongsberg Maritime que facilitarán los estudios de oceanografía física, química, geológica y geofísica.

El “Antártica I” podrá ejecutar misiones de búsqueda y rescate en caso de siniestros marítimos, aéreos o terrestres en la Antártida empleando para ello dos helicópteros embarcados, dos botes de rescate Pumar de Asmar y una enfermería con capacidad quirúrgica. Además, estará habilitado para realizar fiscalización pesquera como buque inspector en embarcaciones que extraigan recursos marinos en el área antártica.

Selección de sistemas

En 2018, la Institución inició la fase de selección de sistemas y componentes. En marzo del mismo año, Asmar adjudicó el contrato de compra del sistema de propulsión del rompehielos a GE`s Electric Marine Solutions, mientras que en abril eligió para el suministro de la maquinaria de cubierta a la empresa española Iberccisa Deck Machinery.

Asmar definió también en abril de este año el diseño, fabricación e instalación de dos grúas del tipo pluma rígida con capacidad para levantar 20 toneladas de carga que encargó a la compañía italiana Melcal y en agosto adjudicó la producción de servomotores y timones a Damen Marine Components.

El astillero otorgó en febrero de 2019 el diseño y gestión de la compatibilidad e interferencia electrónica (EMC/EMI) del buque a la empresa finlandesa Surma. Esto permitirá que los diferentes equipos a bordo no causen interferencia a otros sistemas que no sean susceptibles a emisores de otros equipos y que no genere interferencias entre ellos.

